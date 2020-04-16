Nisan’ın ilk yarısında ihracat yüzde 40 düştü

Corona virüsü salgınının etkisiyle Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 düşen ihracattaki düşüş, Nisan’da hızlandı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin (İTKİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından aktardığı verilere göre, 1-15 Nisan döneminde Türkiye’nin altın hariç toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 gerileyerek 4 milyar 57 milyon dolar oldu.

OTOMOTİVDE DÜŞÜŞ YÜZDE 72,3

İhracatta gerileme sanayi ürünlerinde yüzde 45,9’e ulaşırken, madencilikteki gerileme yüzde 18 oldu. Tarım ürünlerinde ise kayda değer bir değişim görülmedi.

Bu dönemde ihracat düşüşü otomotivde yüzde 72,3, mücevherde yüzde 83, hazırgiyimde yüzde 65 gibi çok yüksek oranlara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatı ise yüzde 25,8’lik artışla dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mart ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolara gerilemişti.