Nobel Ödülü, Türkiye’deki dar gelirlilere verilmeli

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirler de olmak üzere birçok şehirde pazarlara gidip esnaf ve vatandaşın nabzını tutuyor. Tekin'in son adresi, Ankara'da “AKP'nin kalesi” olarak bilinen Pursaklar İlçesi oldu. Tekin esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla konuştu. Bir dokunup bin ah işiten Tekin, Nobel Ödülü'nün Türkiye'deki dar gelirli ailelere verilmesi gerektiğini söyledi.

İŞLER DURMA NOKTASINDA

Vatandaşlar, Tekin'e boş file ve poşetleri göstererek hayat pahalılığından dert yandı. Bir kuyumcu Tekin'e “İşler durma noktasında. Altında yükseliş var ama sağlıklı değil. Altına hücum eden vatandaş fiyatların düşmesi ile ciddi zarar etti'' dedi.

Tekin, pazar yerinde bakliyat satan bir esnafla fiyatları konuştu. Konuşması sırasında, esnafın bilgisayar öğretmeni olduğunu öğrenen Tekin, üzüntüsünü gizlese de ne diyeceğini bilemedi. Gürsel Tekin, “Çarşıda büyük yangın var. Esnaf sinek avlıyor. Pazarda karnabahar dört parça halinde satılıyor” dedi. Bamyanın kilosunun 12 lira olduğuna dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

SABIR DEĞİL SEÇİM

“Vatandaş nasıl alacak nasıl yiyecek? Pazarda bulgurun kilosu 5 ile 12 lira arasında. Bulgur böyleyse pirincin fiyatını sormayın. Vatandaş kilodan taneye düştü. Pazar bomboş alışveriş yapan yok. Tencere kaynamıyorsa erken seçim gelir. Cumhurbaşkanı yoksula ‘Sabır' diyor. Sabır değil, seçim gerekli. Derhal erken seçime gideceksiniz. Aksini düşünemeyiz.”

AKP seçmeni isyanda gelip buraları görün

Ankara Pursaklar'ın, CHP'nin en az oy aldığı ilçelerden biri olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, pazar ve esnaf ziyaretinin ardından izlenimlerini şöyle anlattı: “Gittiğimiz mahallede, sokaklarda, caddelerde AKP'nin oyu yüzde 92. Özellikle son günlerde yoksul mahalleler, AKP'nin en çok oy aldığı yerlere gidiyorum. Geçen hafta İstanbul Fatih'teydim.

Bu hafta Ankara Pursaklar'da. Ne oluyor? TÜİK verileriyle sokak verileri birbirini tutuyor mu? Gittiğimiz semtte iktidara yüzde 92 oranında oy vermiş seçmenin isyanını gördüm, konuştum, dinledim. Pazarda, sokakta yangın var. Memleketi yönetenler gelsinler, görsünler; hiç korkmasınlar, yemin olsun her türlü güvenliklerini ben alacağım. Kendi mahallelerine gidip görsünler, nereye kadar sabır? Demokrasilerde tıkandığınız yerde millete başvurulur.”

Mahşerde yakalarına yapışırlar

Pursaklar pazarında vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken, halinden memnun olan çıkmadı. AKP Pursaklar'daki son yerel seçimde yüzde 72 oy almıştı. 81 bin geçerli oyun 58 bini AKP'ye gitmişti. Emekli bir vatandaş şöyle konuştu:

“Buradan Çankaya'ya bile gidemiyoruz. 2.5 lira gidiş, 2.5 lira dönüş. Zenginsen bağırtarak emlak vergisi, araba vergisi, kira vergisi alıyorlar. Fakirsen Ahmet'e Mehmet'e, kaloriferli dairede oturana odun kömür yardımı yapıyorlar. Alana da verene de yazıklar olsun. Yarın mahşerde yakalarına yapışırlar. Çocuklarımız, torunlarımız borçlu.''