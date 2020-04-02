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Nobelli ekonomist: 2 trilyon dolar ABD’ye yetmez

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman ABD'nin açıkladığı 2 trilyon dolarlık dünyanın en büyük corona virüsü paketinin yeterli olmadığını savundu. Krugman pakette belediyelere çok az yardım verildiğini sözlerine ekledi.

Sozcu.com.tr
10:46 -
Haberler Ekonomi
Nobelli ekonomist: 2 trilyon dolar ABD’ye yetmez

Nobel Ödüllü ekonomist ve Paul Krugman corona virüsünün etkilerine ilişkin Business Insider’a açıklamalarda bulundu.

Krugman corona virüsü sebebiyle oluşan ekonomik krizin corona virüsün gölgesinde kaldığını ve medya tarafından yeterince gündeme getirilmediğini savundu.

Krugman ABD'de ekonominin durma noktasına geldiğini söylerken, “Özel sektör yatırım yapmıyor. Mortgage başvuruları düştü. Kim bu dönemde ofis inşa edecek. Kişisel servet birikimi artıyor, çünkü insanlar zorunlu harcamalar dışında harcama yapamıyor” diyor.

İşlerin normale döneceğini vurgulayan Krugman, “İşçiler yeteneklerini kaybetmedi. İnsanların içinde hâlâ harcama isteği var. Büyük ihtimalle ABD'de 2008 krizinde kaybedildiğinden daha fazla insan işini kaybetti” diye konuştu.

Dünyanın en büyük kurtarma paketini açıklayan ABD'nin 2 trilyon dolarlık corona virüsü bütçesinin yeterli olmadığını anlatan Krugman, “Yeterli para yok. İşsizlik yardımları, büyük bir mesele. Küçük işletmelere borç veriliyor bu da son derece önemli fakat eyaletlere ve belediyelere yeterli yardım yapılmıyor. İnsanların yardım alması için süreçleri çok zorlaştırıyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme: 10:48 02.04.2020
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