OECD: Salgın küresel ekonomik büyümeyi yarı yarıya azaltabilir

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), corona virüsü salgını nedeniyle 2020 için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e düşürdü.

Dünya ekonomisin risk altında olduğuna dikkat çeken kurum, salgının Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yayılmaya devam etmesi durumunda küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,5’e kadar düşebileceğini öne sürdü.

2019’da 86,6 trilyon dolar büyüklüğe sahip küresel ekonomide, büyümenin yüzde 2,9 yerine yüzde 1,5 olması demek, büyümede 1,2 trilyon dolar kayıp anlamına geliyor.

OECD, salgın nedeniyle 2020’de Türkiye için ekonomik büyüme tahminini de yüzde 3.0’dan yüzde 2,7’ye düşürdü.

RESESYON ENDİŞESİ

Financial Times, dünya ekonomisi için yüzde 2,5’lik oranın altındaki büyümenin “resesyon” olarak görüldüğünü hatırlattı.

Hükümetleri “hızlı ve güçlü” bir şekilde ekonomik ve sağlık alanında adım atmaya çağıran OECD, piyasalarda güvenin yeniden tesisi için destekleyici para ve maliye politikaları uygulanmasını önerdi.

Geçen hafta dünya borsalarının yaklaşık 8 trilyon dolar değer kaybetmesinin ve salgının yayılmaya devam etmesinin küresel ekonomiye etkisinin beklenenin üstünde olabileceğine dair endişelerin artmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirme sinyali vermişti.

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