Öğrenciden TCDD zammına tepki

TCDD’nin, Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonman ücretlerinde uyguladığı indirim oranlarını düşürmesi tepkiyle karşılanmış, bu karar abonmanlara zam olarak dönmüştü. İndirim oranlarının düşürülmesiyle Eskişehir-Ankara arası aylık abonman ücreti 624 liradan bin 687 liraya, Eskişehir-İstanbul arası aylık abonman ücreti bin 655 TL’den 2 bin 497 liraya çıktı. TCDD’nin bu kararına tepkiler artarak devam ediyor.

TCDD Genel Müdürlüğü, YHT ücretlerine herhangi bir zammın söz konusu olmadığını açıklamasına rağmen bugün YHT için aylık abonman almak için gara giden yolcular yeni fiyatları görünce şoke oldu. Bazı öğrenciler aylık abonman bileti alamadan dönerken vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi.

İNDİRİM ORANI DÜŞÜRÜLDÜ, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

TCDD Genel Müdürlüğü, yapılan düzenleme ile aylık abonmanlarda uygulanan indirim oranının düşürülmesi sonucu abonman ücretlerinde artış yaşandı.

TCDD twitter hesabından yaptığı paylaşımda YHT’lere zam yapılmadığını duyurdu. Yapılan paylaşımda “Bazı medya organlarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine fahiş zam yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce işletilen YHT’lerin bilet ücretlerinde herhangi bir zam yapılmamıştır. YHT’lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait ücretlere uygulanan indirim oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni yapılan abonman ücret düzenlemesinde öğrencilerimize yüzde 50 indirim sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ZAMLI FİYATLARLA KARŞILAŞTILAR

Yeni yapılan düzenleme ile Eskişehir-Ankara arası aylık abonman ücreti 624 TL’den bin 687 liraya, aylık genç tarifesi ise 540 liradan 960 liraya çıktı. Yine Eskişehir-İstanbul arası YHT aylık abonman ücreti ise bin 655 liradan 2 bin 497 liraya yükselmiş oldu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ BİLET ALAMADI

Ankara’da üniversite okuyan Furkan Demir, abonman ücretinde yaşanan artış nedeniyle kartını dolduramadı. Sözcü’ye konuşan Furkan Demir, “Fiyatlar neredeyse iki katına çıkmış. Daha önce 540 liraya olan öğrenci abonmanlık şu anda 960 lira. Biz bu koşullarda nasıl gidip-geleceğiz? Ulaşımımızı nasıl sağlayacağız. Hesabıma göre yüzde 88’lik bir artış olmuş. Bilet alamadım” dedi.

TEPKİLER ARTIYOR

TCDD’nin kararı sosyal medyada birinci gündem oldu. Vatandaşlar zamlı tarifeye büyük tepki gösterdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de dün yaptığı “Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların tercih ettiği 30 günlük abonman 624 liradan 1.687 liraya çıktı. Memurun maaşına yüzde 5.5 tren biletine yüzde 170 zam! İnsaf…” ifadeleriyle tepki göstermişti.

MHP MİLLETVEKİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, yaptığı paylaşımda “YHT abonman fiyatlarının ansızın yapılan zammın, vatandaşımız mağdur edeceği ortadadır. Abonman sistemi üzerinden uzun vadede bütçelerini hazırlamış vatandaşlarımız ve talebelerimizin durumu göz önüne alınarak, yapılan bu zamlar acilen gözden geçirilmeli, gereken yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

MEMUR VE ÖĞRENCİLER ETKİLENECEK

Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal da yapılan düzenlemeden günübirlik Ankara’ya gidip gelmekte olan memur ve öğrenci kesimini kapsayan kişileri etkileneceğini söylüyor.

Uysal, “Abonman ücretlerinde uygulanan indirim oranlarında düzenleme gerçekleşmiş. Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-İstanbul arası abonman ücretlerinde fiyat farkı oluşmuştur. Eskişehir-Ankara arası 624 liradan bin 687 liraya çıkmış, Eskişehir-İstanbul arası ise bin 655 liradan 2 bin 497 lira olarak güncellemeden sonra farklılıklar olmuştur. Abonmanlarda uygulanan indirim oranları azaltılmış. Abonmanda verilen destek oranları azaltılmıştır. Ciddi bir şekilde öğrenci ve memur kesimi Eskişehir-Ankara YHT kullanıyor. Günlük olarak gidip gelen YHT dolduran 300-500 kişilik bir grup olduğunu söyleyebilirim” dedi.