Ohanian, yerini siyahi birine bırakacak

Siyahilerin uğradığı ırkçılığa karşı destek kampanyaları çığ gibi büyüyor. Irkçılığa dikkat çekmek için bir ilginç adım da sosyal medya platformu Reddit'in kurucularından olan Alexis Ohanian'dan geldi.

‘KIZIMA VERECEĞİM BİR CEVABIM OLMALI'

CNN'de yer alan habere göre Ohanian, yönetim kurulundaki görevinden yerine bir siyahinin gelmesi şartıyla istifa etti. 15 yıl önce kurulan Reddit, internette en çok nefret ve ırkçılık mesajlarının yer aldığı platformlardan biri haline gelmişti.

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Ünlü tenis yıldızı Serena Williams ile evli olan Alexis Ohanian, kararını attığı bir tweet ile duyurdu. Ohanian, “Siyahi kızım bir gün bana bu konuyla ilgili ne yaptığımı sorduğunda, buna verebilecek bir cevabım olması için bunu yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Ohanian bununla da yetinmedi. Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in kurduğu, siyahi toplumların haklarını korumak için çalışan Know Your Rights Camp kuruluşuna 1 milyon dolar bağışladı. Alexis Ohanian ayrıca Reddit'ten kazanacağı parayı da ırkçılığa karşı kullanacağını dile getirdi.

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YÖNETİMDE DÖRT BEYAZ ERKEK VE BİR KADIN VAR

Konuyla ilgili Reddit'ten de bir açıklama geldi. Platformun bir diğer kurucusu ve şu anki CEO'su olan Steve Huffman, Ohanian'ın isteğinin ‘onurlandırılacağını' söyledi ve bu konuda sorumluluk alacağını belirtti. Reddit'in mevcut yönetim kurulunda dört beyaz erkek ve bir kadın bulunuyor.

Reddit, kendisini internetin ana sayfası olarak tanımlıyor. Platform uzun süredir kendi üzerinden yapılan ırkçı ve nefret söylemleriyle mücadele ediyor. CEO Huffmann buna rağmen zaman zaman bu konuda gerekli adımları atmamakla eleştiriliyor.