Ormanları yakıp madene açıyorlar

Köylü kadınların ve tüm vatandaşların bahçelerinin işgal edilmesine ve yollarının kapatılmasına tepki gösterdiği çevre tahribatına isyan eden Adıgüzel, bir ay önce çıkan orman yangını için de soruşturma yapılmadığını söyledi.

Altın madeninin vatandaşın bahçesine kadar girdiğini ve köyler arasındaki yolu işgal ettiğini söyleyen Adıgüzel şöyle dedi: “Orman Müdürlüğü'nden izin almadan ormanı da kırmaya başlamışlar.

Bir ay önce burada bir yangına da müdahale etmiştim. Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığını çok net görmüştük ama hâlâ hiçbir işlem yapılmadı. İnsanları deniz ile siyanür arasına hapsetmek istiyorlar.

Haksız hukuksuz şekilde iş yapan, doğayı, ormanımızı, suyumuzu, toprağımızı mahveden bu maden buradan kalkana kadar mücadelemiz devam edecek.”

YUNAN ORDUSUNDAN NE FARKLARI VAR?

Fatsa Bahçeler Köyü'ndeki altın madenine giden CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bu ormanları yakanların, İzmir'den çekilirken şehri yakıp yıkan Yunan ordusundan ne farkı var?” diye sordu.