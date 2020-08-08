‘Örtülü faiz’ artısına gitti

Recep GENEL / SÖZCÜ

Döviz kurlarının arka arkaya rekor kırmasından sonra Merkez Bankası'nın (MB) attığı ilk adım örtülü faiz artışına gitmek oldu. Politika faizini yüzde 8.25'te MB fonlama fonlama maliyetini yüzde 9.75'e yükseltti. MB'nin gerekirse faiz oranı yüzde 11.25 olan geç likidite penceresini kullanabileceği vurgulanıyor.

Ekonomistler, anılan önlemlerin şimdilik dövizdeki oynaklığı yatıştırabileceğini fakat kalıcı bir çözüm olmayacağını dile getirdi. İktidarın faiz artışına soğuk baktığını hatırlanan ekonomistler, “Başka çare kalmadığı sürece MB faiz silahını kullanmayacaktır” diyor.

20 Ağustos'ta toplanacak Para Politikası Kurulu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. MB eski Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, “Bunun adı faiz artırmaktır. Ortalama fonlama faizini ne kadar yukarı çekerse o kadar faiz artırmış olur. Ama sorunun temelini çözmüyor. Sadece panik havasını durdurur” dedi.

LİKİDİTEYİ AZALTTI

MB politika faizini yüzde 8.25 seviyesinde tutmaya devam ederken, ek likidite imkanlarının sağlandığı gecelik fonlama kanallarında faiz yüzde 9.75 düzeyine çıktı. MB'nin ihtiyaç duyması halinde bankaları faiz koridorunun en üst sınırı olan yüzde 11.25 ile geç likidite penceresine yönlendirebileceği, ancak “şimdilik” buna ihtiyaç duyulmadığı ifade ediliyor.

MB ayrıca piyasa yapıcı bankalara tanınan likiditeyi de yarı yarıya azalttı. MB'nin dün düzenlediği 6 aylık swap ihalesinin ima ettiği TL faizi oranının yüzde 10'nun üzerine çıktığı ifade ediliyor. İhalenin valör tarihi ise 10 Ağustos olarak belirlendi. Gelişmeleri değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “TL'yi sıkıştırıp döviz kurlarını düşürmeye çalışmak, ateşi düşmeyen hastanın gırtlağını sıkmak gibidir. Sonunda ateş düşer” ifadelerini kullandı.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELECEK

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, önceki akşam bankaların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Bankacılar, alınan önlemlerden sonra kur ve faizlerde bir miktar daha yükseliş olabileceği ancak istikrarın da sağlanacağını düşünüyor.

Toplantıda banka yöneticileri BDDK'dan Aktif Rasyosu formülünde esneme talep etti, BDDK'nın ise bu talebi “iyi niyetle” karşılanacağını ifade ettiği vurgulanıyor. Bankacılar, atılacak adımların kredi ve mevduat faizlerinin sektör genelinde kısa sürede yükselmesine neden olacağını, bu kapsamda kredi faizlerinin de artacağını belirtti.