Otla, çöple tedaviye izin

Tarım Bakanlığı'nın gıdalarda ‘trans yağ yoktur' ibaresini kaldıran yönetmelik taslağından bir skandal düzenleme daha çıktı. Bakanlığın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, tedavi etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış bitkisel gıda ürünlerinin üzerine isteyen dilediği gibi, ‘kanseri tedavi eder' ‘bağırsak hastalığını giderir' ‘akciğeri temizler' gibi hiçbir gerçekliği olmayan ifadeleri yazabilecek.

Düzenlemeye büyük tepki gösteren TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde vatandaşın ottan çöpten yapılmış yiyeceklerle fırsatçılar tarafından kolaylıkla kandırılacakları uyarısında bulundu.

İKİ KRİTİK MADDE

Tarım Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını öngören yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak düzenlemedeki iki madde, halk sağlığını tehlikeye atacağı eleştirisiyle tüketici derneklerinin tepkisine yol açtı.

Bir maddesiyle, işlenmiş gıda ambalajlarının üzerindeki etiketten ‘trans yağ yoktur' ibaresinin kaldırılmasını öngören taslak, bir diğer maddesiyle de gıda takviyesi şeklinde ticari ürün olarak satılan bitkisel ürünlerin adeta ‘ilaç' gibi halka sunulmasını önleyen maddeyi iptal ediyor.

TÜMDEN ÇIKARILIYOR

Mevcut yönetmeliğin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında, “Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz” hükmü yer alıyor.

Bu düzenleme, bitkisel içerikli gıda takviyesi niteliğindeki ürünlerin bir ilaçmış gibi sunularak halkın kandırılmasını önlemek amacıyla mevzuata konulmuştu. Ancak Tarım Bakanlığı, görüşe açtığı yeni taslakla bu hükmü yönetmelikten tümden çıkarıyor.

ETİKETE İSTEYEN İSTEDİĞİNİ YAZAR HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAR

Düzenlemeyi SÖZCÜ'ye değerlendiren Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Yardımcısı ve TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, yönetmeliğin değişmesi halinde ottan, çöpten yapılmış gıdaların hastalıkları önleyici, tedavi edici ve iyileştirici özelliği olduğu ibaresinin etiketlere kolaylıkla yazılabileceğini söyledi.

Mevcut düzenlemeye rağmen internet üzerinden 4'üncü evreye gelmiş kanseri iyileştirdiği, ağrıları dindirdiği, prostat ve kadın hastalıklarına kısırlığa iyi geldiği iddialarıyla bitkisel ürünlerin satıldığını belirten Vargı, “Hasta olanlar bir sağlık kuruluşuna gitmek yerine, bu reklamlara inanarak limonla kanser tedavi etmeye, zencefille iltihap gidermeye başlayacak. Eczanelerin önünde adeta manavlar açılacak. Halk daha kolay kandırılacak” dedi.