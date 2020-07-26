Özel güvenlikçiler coronaya set çekti

Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, ülke genelinde 7/24 görev yapan özel güvenlik personelinin asayiş olaylarının yanı sıra Covid-19 virüsünün yayılmasını önleme konusunda kritik görev yaptığını söyledi. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlamaları çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelen Çağırıcı, salgında ilk temas noktası olabilecek birçok kurum ve kuruluşta görev alan özel güvenlikten 4 personeli virüse kurban verdiklerini bildirdi. Güvenlik-İş Sendikası, SÖZCÜ'ye de Covid-19 sürecinde kamuoyunu bilgilendirme konusunda gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı şükran plaketi verdi.

99 BİN NOKTADALAR

Ömer Çağırıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 1 milyon 700 bin kişinin özel güvenlik sertifikasına sahip olduğunu, bunlardan 335 bin 635 kişinin aktif olarak 99 bin noktada özel güvenlik olarak görev yaptığını söyledi. Halen 31 ilde uygulanan İçişleri Bakanlığı'nın KAAN projesiyle özel güvenlik görevlilerinin asayişe yönelik daha etkin rol aldığını anlatan Çağırıcı, “Projeyle 31 il ve iş yerlerinde özel güvenlik görevlileri yaşamış olduğu tüm olumsuzlukları polisimize haber veriyor. Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerlerde suç oranının azaldığını görüyoruz” dedi.

‘KIDEME DOKUNDURTMADIK'

Ömer Çağırıcı, örgütlü toplumun gücüne son dönemde bir kez daha şahit olduklarını anlatırken, “Kıdem Tazminatıma Dokunma dedik, müzakere ve mücadele ettik” dedi. Ömer Çağırıcı, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili özel güvenlik çalışanlarının görüş ve endişelerini Türk-İş'e ilettiklerini, emekçiler olarak mücadele edip kıdem tazminatında geriye gidişe izin vermediklerini söyledi.