Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvurusu sayfası…

Corana virüsü sebebiyle işleri bozulan vatandaşlar, devlet tarafından yürürlüğe sokulan sosyal yardımları merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. 3 faz olarak planlanan sosyal yardımların ilk kısmı ödenmiş, ikinci kısmın ödemeleri ise devam ediyor. Bakanlık 3. Fazda ise başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? 1000 TL sosyal yardımdan kimler yararlanabilir? İşte tüm ayrıntılar…

10:16 -
Haberler Ekonomi
Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvurusu sayfası…

Pandemi sosyal yardım başvurusu internette en çok aratılan konulardan biri. Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak çok zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanmak istiyor. 3. Faz olarak planlanan ve ilk iki faz için başvuru alınmayan 1000 TL sosyal yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular yapılmaya başlandı. Peki 1000 TL sosyal yardımdan kimler yararlanabilecek? e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

İLGİLİ HABERTemel ihtiyaç desteğine başvuru nasıl yapılır?Temel ihtiyaç desteğine başvuru nasıl yapılır?
aile Çarşamba Cuma Cumartesi e-devlet Ekonomi Halkbank nasıl yapılır pazar Pazartesi Perşembe Sağlık salı SGK Vakıfbank
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more