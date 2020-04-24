Pandemi sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvurusu sayfası…

Pandemi sosyal yardım başvurusu internette en çok aratılan konulardan biri. Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak çok zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanmak istiyor. 3. Faz olarak planlanan ve ilk iki faz için başvuru alınmayan 1000 TL sosyal yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular yapılmaya başlandı. Peki 1000 TL sosyal yardımdan kimler yararlanabilecek? e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar