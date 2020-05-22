Pandemi sosyal destek yardım sonuçları belli oldu mu? 1000 TL nakdi yardım e-devlet başvuru ve başvuru sorgulama linki…

Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara, devlet tarafından 1000 TL nakdi yardım yapılacağı açıklanmıştı. e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçlarının açıklanıp açıklanamadığı merak ediliyor. İşte 1000 TL nakdi olarak ödenecek pandemi sosyal yardımlarıyla alakalı son bilgiler…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

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SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ



PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayı içerisinde ödeneceği tahmin ediliyor.