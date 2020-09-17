Pandemi tarımda ithalatı patlattı

Tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken “yerli malı haftası” kutlayan Türkiye, son dönemde tarım ürünlerinde rekor ithalat yapıyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, son 2 yılda ithal edilen ürünlere ilişkin bir rapor hazırlayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Raporda, pandemi döneminde buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç ve soya ithalatındaki değişim karşılaştırılarak, 2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne 3.5 milyar dolar ödendiği belirtildi. Yıl sonunda söz konusu rakamın ikiye katlanacağına dikkat çeken Gaytancıoğlu, “AKP'li yıllarda Türkiye tarımı çok ciddi tahribata uğramıştır. Tabiri yerindeyse ‘yerli ve milli bir çöküş' yaşamıştır” diye konuştu.

YILDA 10 MİLYAR DOLAR

Gaytancıoğlu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'nin üretebileceği ürünleri ithal etmekte rekor üstüne rekorlar kırdığına dikkat çekildi. “Türkiye, her bölgesinde yetişebilen buğday, arpa, mısır, pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği, soya, palm, kanola gibi yağlı tohumlu bitkileri, tütün, pamuk gibi endüstri bitkilerini, mercimek, fasulye gibi bakliyatları bile ithal etmektedir” denilen raporda, her yıl düzenli olarak yapılan tarım ithalatına 10 milyar dolar civarında para ödendiği hatırlatıldı.

İKİYE KATLANACAK

Gaytancıoğlu, “2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç, soya) 3.5 milyar dolara yakın döviz ödenmiştir. Yılın sonunda bunun 2 katı olacağı beklenmektedir. Yine tahıllar, bakliyat ve yağlı tohumlarda genel beklenti pandemi nedeniyle talebin yani tüketim talebinin önümüzdeki aylarda yüksek olacağı yönündedir” diye konuştu.

ÇİFTÇİ KAZANMALI Kİ ÜRETSİN

İthal edilen ürünlerin ülkemizde yetişebilen ürünler olmasının tezat teşkil ettiğini kaydeden Okan Gaytancıoğlu, “Çünkü arada para kazananlar var. Nerede bir tarım ürünü ithalatı varsa arkasında mutlaka bir AKP yandaşı var. Onlar kazanıyor, yerli üreticiler kaybediyor” dedi. AKP'nin iktidar olduğu yıllarda tarımın çok ciddi tahribata uğradığına dikkat çeken Gaytancıoğlu, “Çiftçimizi yeniden üretmeye yöneltecek politikalara ihtiyaç var. Bunun için çiftçi borçları yeniden yapılandırılmalı, ürettikçe kazanılan politikalara geçilmeli” diye konuştu.