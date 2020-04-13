Pegasus 1-15 mayıs tarihleri arasındaki seferleri de iptal etti

Pegasus, corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Açıklamada, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüsü nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin şu şekilde düzenleneceği aktarıldı:
“Ücretsiz Açığa Alma:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
– Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
– Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
– Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkına sahip olursunuz.
– Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz Değişiklik:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
– 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.
– 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
Ücretsiz İade:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
– 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüsü nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.”