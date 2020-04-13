Pegasus 1-15 mayıs tarihleri arasındaki seferleri de iptal etti

Pegasus, corona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüsü nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin şu şekilde düzenleneceği aktarıldı:

“Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

– Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

– Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

– Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkına sahip olursunuz.

– Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

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Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

– 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.

– 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

– 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüsü nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.”