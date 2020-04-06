Petrol krizi boyunca benzin 1.45 TL ucuzladı

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan arz anlaşmazlığı sonrası petrol fiyatları tarihi düşük seviyelere gerilemişti. Yaşanan bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. 9 Mart 2020 tarihinde patlak veren kriz sonrası benzin fiyatları 15 defa değişirken motorin fiyatları da 6 defa değişti.

Bu süre zarfında benzine 9 kez indirim 6 kez de zam gelirken, motorine ise 4 defa indirim 2 defa da zam geldi. Aşağıdaki tabloda petrol fiyatlarının tarihi dip seviyelere inmesinin ardından gelen indirimlerle oluşan fiyat tablosunu görebilirsiniz.

BENZİN MOTORİN 11.03.2020 5.98 TL 5.64 TL 14.03.2020 5.48 TL – 17.03.2020 5.55 TL – 18.03.2020 5.30 – 19.03.2020 – 5.38 20.03.2020 5.15 5.19 21.03.2020 5.19 5.30 25.03.2020 4.97 – 26.03.2020 5.04 – 28.03.2020 5.17 – 31.03.2020 5.08 5.36 01.04.2020 4.98 5.29 02.04.2020 5.06 – 03.04.2020 4.92 – 04.04.2020 5.12 –

(Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.)



TRUMP’IN AÇIKLAMASI FİYATLARI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol arzı konusunda Rusya ve Suudi Arabistan’ın anlaşma aşamasında olduğunu söylemesinden sonra petrol fiyatları sert yükseldi. Bu açıklamanın ardından geçen hafta cuma günü Türkiye’de benzine 20 kuruş zam gelmişti.

Benzin yeni haftaya da zamla başlıyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam bekleniyor.

FİYAT FARKI

Petrol krizi yaşanmadan önce benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.57 TL seviyesinde bulunuyordu. Şu an ise 5.12 TL seviyesinde bulunuyor. Krizin başlamasının üzerinden geçen yaklaşık 1 aylık süreçte benzin 1.45 TL ucuzladı. Bu akşam gelmesi beklenen zammın pompa fiyatlarına yansıması halinde bu rakam 1.30 TL’ye gerileyecek.

Motorinde ise fiyat farkı daha düşük. Petrol krizinden önce motorinin litre fiyatı İstanbul’da 6.19 TL seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise motorin 5.29 TL seviyesinde. Motorin kriz öncesi döneme göre 90 kuruş daha ucuza satılıyor.

AKTAŞ: DALGALANMADAN DOLAYI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlamalarının ilgili kurum tarafından belirlenen formül çerçevesinde rafineri tarafından uygulandığını söyleyen Aktaş, “Özellikle 11 Mart 2020 tarihinden beri benzin fiyatlarındaki değişim tamamen ülke fiyatlamasında baz aldığımız European Marketscan da yayınlanan ve CIF Med Platt Genova/Lavera’daki ürün fiyatının aşırı dalgalanması yüzündendir.”dedi.

“DOLARIN YÜKSELMESİ DAHA YÜKSEK İNDİRİMİ ENGELLEDİ”

10 Mart 2020 tarihinde tonu 440 dolar olan benzin fiyatının cuma günü kapanış itibarıyla 225 dolar olduğunu hatırlatan Aktaş, “10 Mart’tan günümüze aşırı dalgalanan borsa fiyatı aynen bize de belirlenen formül çerçevesinde yansımıştır. Yurt içinde doların artışı toplam indirim miktarının daha da yüksek olmasını etkilemiştir. Bilindiği üzere indirimler ürünün rafineri fiyatı üzerinden yapılmaktadır. Fiyatlar üzerinde sabit olan ÖTV ve KDV var. Bunlarda herhangi bir değişim olması günümüzün gerçekleri karşısında mümkün değildir.” dedi.

“CİDDİ ANLAMDA SATIŞ KAYBI VAR”

Gönüllü sokağa çıkmama kararı neticesinde akaryakıt istasyonlarının ciddi anlamda satış kaybına uğradığını söyleyen Aktaş, “İstasyonlardaki ürünler stok anlamında litre de bugün itibarıyla benzinde 1 lira 35 kuruş, motorinde 94 kuruş civarında zarar yazmıştır. Pahalıya aldığımız ürünleri satış düşüklüğü nedeniyle hala satabilmiş değiliz. Dağıtım firmalarından vadeli alınan bu ürünlerin ödeme günleri kapıya dayanmıştır ve bankalarda açık kredi limiti bulunmayan istasyonlar bu ürünlerin ödemesi konusunda ciddi handikap içerisindedir.” ifadelerini kullandı. Aktaş sözlerini şöyle noktaladı:

Perşembe günü yapılması planlanan OPEC+ toplantısında çıkacak sonuca göre ham petrol ve akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim dalgası görmemiz muhtemeldir. Çıkacak sonucun ilk etki dalgasından sonrası korona virüsün tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ile doğru orantılı olacaktır