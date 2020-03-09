Petrol savaşında Rusya’dan Suudilere hodri meydan

Suudi Arabistan’ın Rusya ile arz kesintisinde anlaşamaması sonrası petrol arzını artırma kararı petrol fiyatlarında bir günde yüzde 30’luk düşüşe neden olup küresel piyasaları sarsarken, Rusya’dan yanıt geldi.

Bloomberg’ün bir şirket yetkilisinden aktardığına göre, Rus kamu petrol tekeli Rosneft, Suudi Arabistan’a aynı şekilde yanıt verip nisanda üretimi artırmayı planlıyor.

Rosneft yetkilisi, şirketin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi. Uzmanlar, Rosneft’in petrol üretimini bir haftada yaklaşık 300 bin varil/gün artırabileceğini belirtiyor.

Suudilerin başını çektiği OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile Rusya arasında daha önce imzalanan arz kesintisi anlaşması 1 Nisan’da bitecek. Suudiler, corona virüsü salgınının küresel ekonomide durgunluğa neden olacağı endişeleriyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün önüne geçmek için 1 nisan sonrasında da petrolde arz kesintisi için Moskova’nın kapısını çalmış ancak olumsuz yanıt alınca arzı artıracağını ilan ederek fiyat ve pazar savaşı başlatmıştı.

Öte yandan, Rusya Maliye Bakanlığı, petrolde 25-30 dolarlık fiyata 6 ile 10 yıl arasında dayanabileceklerini açıkladı.

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