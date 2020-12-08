Pinpon topunu yumurta diye gümrüğe yedirdiler

İhraç kaydı ile ve vergisiz olarak yurt dışından getirilen ürünler, işlenmiş mamul olarak ihraç edilirse, gümrük vergisinden de muaf tutuluyor. Bu yolla yapılan mısır ithalinde büyük bir açık ortaya çıktı. Mısırın tavuklara yedirildiği ve elde edilen yumurtanın da “işlenmiş ürün” olarak ihraç edildiği belirtilerek bu yolla hayali ihracat yapıldığı savunuldu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “İhraç kaydı ile getirilen mısır, iç piyasaya sürülüyor. ‘Tavuklar yedi, yumurta oldu' denilerek ihracat kaydı işlemi tamamlanıp, yumurta yerine pinpon topu gönderiliyor. Bu ve benzeri usulsüzlükler nedeniyle 2002-2019 yılları arasında 43 bin 796 firma ve şahsa, 80 bin 40 adet ceza kesildi” dedi.

DEVASA BOŞLUKLAR

TBMM KİT Komisyonu'nda konuyu gündeme getirerek Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'a da ileten Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

“Mevzuatta devasa boşluklar, uygulamada büyük yanlışlar var. Yapılmamış bir ticaret ki buna kaçakçılık ve kara para aklama da diyebiliriz. Yurt dışına yumurta yerine pinpon topu gönderip daha sonra, kara parayı Türkiye'ye sokan ve denetlenmesi teknik açıdan mümkün olmayan bir durum söz konusu. Uygulamada, bir şirket yurtdışından ithal ettiği mısırı, tavuk yeminin içinde kullanıp, bu tavukların yumurtalarını yurt dışına ihraç ettiğinde gümrük vergisi sıfırlanıyor. Bu şirketin gümrük vergisi ödemeden ülkeye soktuğu mısırı tavukların yeminde kullanıp kullanmadığı kontrol edilemiyor. İhracat yapılacağı beyan edilerek gümrük vergisi ödenmeden ülkeye sokulan mısırın iç piyasaya mı sürüldüğü, stokçuluk mu yapıldığı belli değil. Yumurtaların gerçekten ihraç edilip edilmediği, yumurta yerine yurtdışına pinpon topu gibi görüntüsü benzeyen ürünlerin gittiği ve bu hayali ihracatın içinde, gümrük vergisi sıfırlanan mısırlara ne olduğu da bilinmiyor.”

17 YILDA ZİRVE YAPTI

Yavuzyılmaz, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan gümrük vergisiz ticaretle ilgili olarak, 2019 yılında 9 bin 134 adet ceza kesildiğini, tahakkuk eden cezaların tutarının ise 418 milyon 762 bin 366 TL olduğunu belirterek, “Bu konuda 2002-2019 yılları arasında usulsüzlükler zirve yapmıştır. 43 bin 796 firma ve şahsa, 80 bin 40 adet ceza kesilmiş. Bu cezalar buzdağının ancak görünen kısmıdır” dedi.