Piyasalar gaza gelmedi

Türkiye'nin önemli gaz yatakları keşfettiğine yönelik beklentiler ile iki gündür iyimserliği fiyatlanan piyasalar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yön değiştirdi. Erdoğan, beklendiği gibi Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Ancak 320 milyar metreküp olduğu belirtilen rezerv piyasaların beklentilerini karşılamaya yetmedi. Serbest piyasada dolar 7.2780 liradan, Euro ise 8.6520 liradan güne başladı.

Reuters haber ajansı, dün Türkiye'de 800 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğunu, bunun Türkiye'nin 20 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin önemli gaz rezervlerine eriştiği yönündeki beklentiler ile dolar 7.1745 liraya, Euro 8.4505 liraya kadar gerildi. Haftalardır döviz kurları karşısında büyük bir erozyona uğrayan TL ise ilk kez kayıplarını telafi etmeye soyundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ibre tersine döndü. Dolar 7.3509 liraya kadar, Euro ise 8.7197 liraya kadar yükseldi. Büyük gaz rezervi beklenirken, Erdoğan'ın 320 milyar metreküplük bir rezerv bulunduğunu açıklaması para piyasalarında heyecan dalgasının sona ermesinde etkili oldu. Dolar günü 7.3480 liradan, Euro ise 8.6440 liradan tamamladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREKİR

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Global Resources Partnership İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ne küçümseyelim ne de abartalım. Açıklanan rezerv, dünya örneklerine göre çok büyük bir rakam değil. Bu bir ilk olarak görülebilir. Kendi kapasitesi kendi teknolojisi kendi finansmanı ile Türkiye'nin bu gazı çıkarması çok olası değil, uluslararası oyuncularla işbirliği gerekir.” Öğütçü, 2023'e kadar doğalgazın piyasalara verilecek hale gelmesinin çok zor olacağın işaret ederek “Başarılırsa bu dünya rekoru olur. Çünkü bu tür normalde projeler 7-8 yıla yayılır” ifadelerini kullandı.

BORSADA SATIŞLAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü bir müjde açıklayacağını duyurmasından sonra özellikle enerji hisseleri öncülüğünde yükselişe geçen Borsa İstanbul'da da satışlar baskın çıktı. Borsa İstanbul güne yüzde 1.04 artışla 1.138 puandan başladı. Gün içinde 1.141 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi Erdoğan'ın açıklamalarından sonra satışa geçti. Endeks 1.106 puana kadar geriledikten sonra günü yüzde 1.50 düşüşle 1.109 puandan tamamladı.