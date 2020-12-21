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Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

Para piyasaları bu hafta Merkez Bankası’nın (MB) alacağı faiz kararına odaklanacak. 24 Aralık’ta toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Enflasyonun kasım ayında yüzde 14.03’e yükselmesiyle birlikte ekonomi yönetiminin verdiği sinyaller piyasalarda yeni bir faiz artışına gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Recep GENEL
Güncellenme: 03:19, 21/12/2020
Haberler Ekonomi
Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

MB Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta fiyat istikrarı, piyasalarla iletişim ve şeffaflık konusunda gerekli adımların atılacağına yönelik mesajları da faiz artışı beklentilerini destekledi.

Ağbal'ın 2021 için sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceğine yönelik açıklamaları ise büyüme ve istihdam kaygılarını artırıyor. Coronavirüs salgınının ekonomik aktiviteyi baskıladığı bir dönemde yüksek faiz oranlarının istihdamı ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Ancak, ekonomistler, mevduatlarda dolarizasyonun önüne geçilmesi için Merkez Bankası'nın çok fazla seçeneği olmadığını da belirtiyor. Bankacılar faiz artışı yapılmaması halinde TL'nin dolar karşısında zayıf düşeceğine ve bu durumun da ekonomiyi zorlayacağına işaret ediyor. MB politika faizini yüzde 15 seviyesinde tutuyor.

‘Dolarizasyonun azalması için mevduat faizleri artmalı'
Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında 100-150 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 100 baz puanlık politika faizi artışı beklediğini açıkladı. Bankanın raporunda dolarizasyonun azaltılması için TL mevduat faizlerinin de en azından yüzde 17.5-18 aralığına yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.
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Yayınlanma Tarihi:05:30,