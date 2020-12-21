Piyasalar kritik faiz kararını bekleyecek

MB Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta fiyat istikrarı, piyasalarla iletişim ve şeffaflık konusunda gerekli adımların atılacağına yönelik mesajları da faiz artışı beklentilerini destekledi.

Ağbal'ın 2021 için sıkı para politikasının uygulanmaya devam edeceğine yönelik açıklamaları ise büyüme ve istihdam kaygılarını artırıyor. Coronavirüs salgınının ekonomik aktiviteyi baskıladığı bir dönemde yüksek faiz oranlarının istihdamı ve ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Ancak, ekonomistler, mevduatlarda dolarizasyonun önüne geçilmesi için Merkez Bankası'nın çok fazla seçeneği olmadığını da belirtiyor. Bankacılar faiz artışı yapılmaması halinde TL'nin dolar karşısında zayıf düşeceğine ve bu durumun da ekonomiyi zorlayacağına işaret ediyor. MB politika faizini yüzde 15 seviyesinde tutuyor.