Piyasalarda fırtınalı bir hafta geride kaldı

Geride kalan haftada piyasalarda deyim yerindeyse göz gözü görmedi. Altın, dolar, euro yükselirken borsada da düşüş yaşandı.

DOLAR

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar Türkiye’de ise sert yükseldi. 3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı’nın son günü olduğu için piyasalar kapalıydı. Piyasaların açıldığı ilk gün olan salı gününü 6.89 seviyesinde tamamlayan dolar/TL daha sonra sert yükselişe geçti.

Çarşamba ve perşembe günleri yükselişini sürdüren kur, cuma günü 7.37’yi görerek tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra Merkez Bankası’nın örtülü faiz artışına gitmesi ile bu seviyeden geri çekilen dolar, cuma günü en düşük 7.12 seviyesini gördü ancak burada tutunamadı ve haftayı 7.29 bandında tamamladı. Kur pazartesiden cumaya yüzde 5.8 yükseldi.

EURO

Geride kalan haftada euro/TL de dolar kuru gibi bir seyir izledi. Bayram nedeniyle haftanın ilk işlem günü olan salı gününü 8.15 seviyesinde kapatan kur cuma günü haftayı 8.58 TL seviyesinde tamamladı. Euro haftanın son işlem gününde 8.72 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL bu süreci yüzde 5.2 yükselişle kapattı.

ALTIN

Corona salgınında ikinci dalga endişeleri ile yükselişe geçen altın fiyatları haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Dış piyasada ons altında, iç piyasada dolarda yaşanan yükselişten destek bulan altın fiyatları hemen hemen her gün rekor kırdı. Pazartesi günü 441 TL olan gram altın cuma günü 488 TL’ye kadar yükseldikten sonra ons fiyatında yaşanan gevşeme ile birlikte 475 TL seviyesine kadar yükseldi.

BORSA

Altın, euro ve doların aksine borsada ise düşüş vardı. Londra TL swap faizlerinin yüzde 1,000’li seviyelerin üzerine çıkması sonrası likidite sıkışıklığı yaşanırken, piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi sert düştü.

Salı gününü 1.087 puan seviyesinde tamamlayan BIST-100 endeksi cuma günü ise haftayı 1.026 puan seviyesinde kapattı.

MERKEZ’DEN ÖRTÜLÜ FAİZ ADIMI

TL’de yaşanan değer kaybı sonrası, Merkez Bankası (TCMB) politika faizini artırmak yerine örtülü faiz artışı anlamına gelebilecek adımlar attı.

Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9,75’lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi.

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, “Bunun adı faiz artırmaktır. Ortalama fonlama faizini ne kadar yukarı çekerse o kadar faiz artırmış olur” dedi.

TCMB’nin asıl politika faizini yüzde 8,25’ten yüzde 11’lere çekmesi gerektiğini belirten Özatay, “Faizi önemli ölçüde artırarak kur hareketini durdurmak mümkün ama sorunun temelini çözmüyor.

Sadece panik havasını durdurur” ifadelerini kullandı. Faizlerin yukarı çekilmesi bankaların vereceği kredi faizlerinin de yükseleceği anlamına geliyor.

İLGİLİ HABER Sozcu.com.tr sordu 7 uzman en çok merak edilen 7 soruyu yanıtladı