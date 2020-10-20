PTT çalışanları özel sektöre kaçıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT şubelerinde personel eksiği bulunduğunu, bu konuda 1.395 ayrı şikayet aldıklarını açıkladı. Bakan, halen 4 bin 883 PTT şubesi olduğunu, son 20 yıl içinde ise bin 674 PTT şubesinin kapatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde toplam 4 bin 883 PTT işyeri hizmet veriyor. Bunlardan 1.263 tanesi hiçbir banka şubesinin olmadığı yerleşim birimlerinde yer alıyor. PTT personeli özel kargo şirketlerine transfer oluyor.

Karaismailoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun PTT şubelerinde oluşan kuyruklarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Personel yetersizliği nedeniyle kendilerine de şikayetler geldiğini bildiren Bakan, “2020 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla, PTT iş yerlerinde personel eksikliği konusunda 1.395 adet şikayet bulunmakta olup ihtiyaç halinde personel alımı suretiyle ve/veya nakle istekli personel olması durumunda, personel nakilleri yapılarak eksiklikler giderilmektedir” dedi.

1.674 ŞUBE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP iktidarları döneminde kapanan PTT şube sayısını da açıkladı. Buna göre 2002 ila Ağustos 2020 arasında toplam 1.674 adet PTT iş yeri kapatıldı. Bakan, “Genel anlamda, işlem potansiyeli çok düşük olan PTT iş yerleri kapatılmakla birlikte yıllar içinde ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi halinde yeniden açılmaktadır” dedi.