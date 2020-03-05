Reuters: Merkez Bankası ihtiyaç kredilerinde caydırıcı adımlar atabilir

Merkez Bankası’nın yatırımcı görüşmelerine katılan yatırımcılar alınabilecek önlemin zorunlu karşılık aracılığı ile ihtiyaç kredilerini caydırıcı adımlar olabileceğini söylediler. Yatırımcılar ayrıca ithalat, cari açık, enflasyonu gözetmek adına kredi kompozisyonunda zorunlu karşılık dışında da önlemler alınabileceği izlenimi edindiler.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu üç katılımcı TCMB yatırımcı toplantılarında para politikası ve enflasyon görüşlerinin son PPK toplantısı, enflasyon raporu ve güncel açıklamalarıyla “aynı” olduğunu belirtti.

KREDİ BÜYÜMESİNE DAİR ÖNLEM İZLENİMİ

Katılımcılar ekonomik aktivitedeki toparlanmanın yılın ilk çeyreği itibarıyla “gücünü koruduğuna” dair izlenim edindiler. Benzer mesaj PPK özetlerinde de yer alırken bir katılımcı, “Yeni bir para politikası mesajı almadık yıl sonu enflasyon öngörüsü olan yüzde 8.2’de bir değişiklik olmayacağını da anlıyoruz. Ancak TCMB’nin kısa vadede kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati bir önlem alabileceğine dair izlenim edindik” dedi ve ekledi:

“Bankanın ihtiyaç kredilerindeki artışın ve bu kredilerin ithalat, cari açık, enflasyonu etkisini sınırlamak istediğini kredi kompozisyonunda benzer olumsuz etkileri yaratmayacak ticari kredileri öne çıkarmak istediğini anlıyoruz. Alınabilecek önlemin ZK aracılığı ile ihtiyaç kredilerini caydırıcı adımlar olacağını düşünüyoruz ki benzeri adımları geçmişte de görmüştük.”

TCMB konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

İLGİLİ HABER Tüketime fren için formül aranıyor

‘TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR’

TCMB son PPK toplantısında Temmuz ayından itibaren yapılan “güçlü” faiz indirimlerinin de etkisiyle kredi faizlerinin gerilediğine dikkat çekmiş tüketici kredilerinde ise toplam kredi büyümesindeki artıştan daha hızlı büyüme gösterdiğini belirtmişti.

Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edildiği belirtilerek “Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarı ve finansal istikrar açısından cari işlemler dengesindeki kazanımların korunması amacıyla kredi büyümesi ve kompozisyonuna yönelik makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur” denilmişti.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Reuters’ta şubat ayı ortasında yer alan bir haberde de İhtiyaç kredilerdeki artış hızının Ocak sonu itibarıyla yüzde 30’u aşmasının ardından enflasyonu, ithalatı ve dolayısıyla cari açığı gözetmek adına bu artışı sınırlayacak bir zorunlu karşılık düzenlemesi öngörüldüğü belirtilmişti.

Kredi büyümesinin düşük zorunlu karşılık oranları ve daha yüksek faizle teşvik edildiği yeni sisteme TCMB tarafından geçen yıl Ağustos ayında devreye alındı.

Sistem daha sonra kredi büyümesinin hesaplanmasında tüketici fiyat endeksinden arındırılmış hesaplamaya geçildi. Ayrıca uzun vadeli ticari kredileri ve konut kredilerini teşvik edecek şekilde güncellendi.

Kurum enflasyon veya cari açıkta artış yaratacak kredi cinslerinin hızla büyüyerek diğer kredi tiplerine baskın gelmesini önlemeye çalışıyor.

Yatırımcılar bugünkü görüşmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ise yeni bir mesaj almadıklarını TCMB’nin son dönemdeki mesajlarını görüşmelerde de tekrar ettiklerini söylediler.

BAŞKAN ENFLASYONUN GERİLEMESİNİ BEKLİYOR

TCMB Başkanı Murat Uysal güncel para politikası mesajı olarak “Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu bir seyre işaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz” demişti.

Enflasyon bu hafta açıklanan verilere göre Şubat’ta %12.37 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin yılsonu öngörüsü ise %8.2 seviyesinde.

Reuters anketlerine göre piyasanın enflasyon tahmini %10 civarında şekillenirken ekonomistler TL’deki değer kaybının tahminler üzerinde yukarı yönlü, fiyatı kamu tarafından kontrol edilen ürünlerin ise aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

TCMB Murat Uysal başkanlığındaki son altı PPK toplantısında toplam 1,325 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka politika faizini %10.75’e çekerken son dönemde faiz indiriminin büyük bölümünü tamamladığı mesajını da veriyor. Ancak indirimlerin tamamen bittiği yönünde ise bir mesajı bulunmuyor.

Öte yandan Reuters’da dün yayımlanan bir haberde ise dikkat çekildiği üzere koronavirüs endişeleri nedeniyle TCMB’nin yatırımcı görüşmelerine ilgi bu kez azalmış durumda. (REUTERS)