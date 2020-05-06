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Richmond Fed’den Türkiye açıklaması!

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Türkiye ile swap anlaşması sorusuna "ancak karşılıklı güven tesis eden ülkelere bu imkanın sağlandığı" cevabını verdi.

20:20 -
Haberler Ekonomi
Richmond Fed’den Türkiye açıklaması!

Thomas Barkin, Türkiye veya başka ülkelere Fed ile para swap imkanı tanınması hakkındaki soruya, ancak “karşılıklı güven” ilişkisi tesis edilen ülkeler ile Fed’in swap anlaşması yaptığı cevabını verdi.

“HER ÜLKE İLE KURULMAZ”

Reuters’ta yer alan habere göre, düzenlenen telekonferansta basının sorularını cevaplayan Barkin, “Her ülke ile kurulmaz” dedi.

Barkin, Fed’in yabancı merkez bankaların tanıdığı imkanların piyasalara istikrar kazandırmayı amaçladığını, kaynak sağlamak için var olmadıklarına dikkat çekerek, Türkiye’nin halihazırda gecelik repo imkanını kullanabildiğini belirtti.

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Son güncelleme: 20:49 06.05.2020
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