Rusya’da günde 1.2 milyon gül çöpe atılıyor

Rusya'da ‘gül' krizi yaşanıyor. Ülkedeki gül yetiştiricileri, corona virüsü salgını nedeniyle satışların dibe vurması sonrası her gün yüz binlerce çiçeği çöpe atıyor. Üstelik ülke çapında karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte bu senaryonun daha da kötüleşmesinden korkuluyor.

Temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar dışındaki tüm mağazaların kapatılması emri geldi. Çiçekçiler, internet satışına geçerek kaybettikleri gelirlerin en azından bir kısmını kurtarmaya çalışıyor. Eldeki çiçek stoklarının muhafaza edilmesi için ise yeterli depolar yok. Rusya Seracılar Birliği şu an ülkede günde 1.2 milyon gülün depolayacak alan olmadığı için çöpe atıldığını söyledi.

‘ÇİÇEKLERİ ATARKEN GÖZLERİMİZ DOLUYOR’

Reuters’in haberine göre, Podosinka Serası'nın sahibi olan Yulia Charyshkina, çiçeklerin çok popüler olduğu belirterek, “Çiçekleri atarken herkesin gözlerinde yaş oluyor. Çünkü onların hepsi yetiştirildi ve canlılar” sözleriyle olayın duygusal boyutuna da dikkat çekti.

Rusya Başkanı Vladimir Putin, Mart ayının sonunda yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını durdurmak için işlerin bırakılacağı özel bir periyoda girdiklerini, insanların yapabiliyorsa evden çalışmaları gerektiğini söylemişti.

GÜNLÜK ÜRETİM 1000’E DÜŞÜYOR

Charyshkina, Putin'in bu açıklaması sonrası şirketinin günlük çiçek üretimini 50 binden 5 bine düşürdüğünü belirtti. Zaman zaman bu rakamın 1000’e kadar indiğini söyledi ve ekledi: Böyle giderse stoklardaki 200 bin çiçek ile yeni kesilecek olan çiçekleri imha etmek zorunda kalacağız.

YILDA 300 MİLYON ÜRETİM

Rusya'nın yıllık gül üretimi yaklaşık 300 milyon adet. Rusya Seracılar Birliği Başkanı Alexei Sitnikov, satışsız geçen bir ayın ardından bu miktarın yüzde 10-12 kadarının çöpe gittiğini dile getirdi.

Çiçekçiler; internet satışı, büyük indirimler ve reklamlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak Kaluga'daki Rose Fairy'nin sahibi Florence Gervais d'Alden yaptığı açıklamada, “Biz pahalı bir ürün yetiştiriyoruz. Şu an satış yaptığımız fiyatlarla yaşamamız mümkün değil. İşin korkutucu yanı, yetiştirmeyi durdurma şansımız yok. Şahsen ben iflasa hazırım ama özellikle bu sektörün hayatta kalabileceğinden emin değilim” dedi.

Yaşanan bu kriz nedeniyle tüm ülkedeki çiçek seracıları iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya.