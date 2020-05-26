Ryanair’den Lufthansa’ya yardıma itiraz

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden Ryanair ile Lufthansa arasında soğuk savaş yaşanıyor. Alman Hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle iflasa sürüklenen Lufthansa'ya 9 milyar euroluk yardım yapılacağını açıklamıştı.

‘LUFTHANSA'YA AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Reuters'ta yer alan habere göre, Ryanair CEO'su Michael O'Leary, bu yardıma itiraz edeceklerini söyledi. O'Leary, “Devlet yardımı, Lufthansa'nın maliyetinin altında bilet satmasına olanak sağlayacak ve Ryanair için işleri zorlaştıracak. Ayrıca ucuz uçuş alanında da Lauda ve easyJet gibi hava yollarına karşı Lufthansa'nın rekabette avantajlı duruma gelmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘REKABETİ BOZUYOR'

O'Leary, “Ryanair, yasa dışı devlet desteğinin son örneği olan ve rekabeti büyük ölçüde bozan bu yardımla ilgili olarak gerekli itirazları yapacak” diye konuştu.