Saat akşam 5, esnafın kasadaki parası 5

Hatice Koca adlı tuhafiyeci Süllü'ye gün boyunca kazandığı hasılatı göstermek için kasayı açınca sadece 5 TL olduğu ortaya çıktı. Saat 17:00 itibarıyla kasadan çıkan hasılatın esnafın içinde bulunduğu zor durumu özetlediğini belirten Süllü, “Esnafın bu halinin sorumlusu saray yönetimi. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 17 maddelik çözüm önerisini hayata geçirmek için acilen harekete geçilmelidir” dedi.

ESNAF AĞIR DARBE ALDI

Uluönder Mahallesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen milletvekili Süllü, şunları söyledi:

“Bakanların tek derdi, yandaş şirketler ve müteahhitler. Hiç söz etmiyorlar ama esnaf battıkça batıyor. Her ne kadar saray yönetimi kabul etmese de salgın sürecinde en ağır darbeyi onlar aldı. Biriken kiralar, stopajlar, çoğu gündelikle çalışanlarına yapamadıkları ödemeler, elektrik, su, doğalgaz faturaları, SGK primleri ve kredi borcuyla, döviz baskısıyla ekmeğinin kaygısında, güvencesiz ve umutsuz ayakta durmaya çalışıyor. Yılın ilk yarısında 35 bin 965 iş yeri kapandı, devreden iş yeri ilan sayısı, geçen yıla göre yüzde 77 arttı.”

İLAÇLARINI ALAMIYOR

Kasasından sadece 5 lira çıkan Hatice Koca, 31 yaşında ve 8 aydır esnaf. MS hastası olan Koca, Bağ-Kur borcu olduğu için bir kutusu 2.500 lira olan ilaçlarını alamıyor. Bir ayda 4 kutu ilaç kullanması gereken Koca'nın 11 ve 12 yaşında iki oğlu var ve eşinden ayrı yaşıyor.