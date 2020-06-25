Sabancı portföyünü dönüştürecek

Enerjide yeni ihaleler ve sıfırdan yatırımların yanı sıra, satın alma fırsatlarını da değerlendirecek olan Sabancı, “dinamik portföy yönetimi” kapsamında perakendenin de dahil olduğu bazı işlerini dönüştürme ya da uygun zamanda çıkış yapma yoluna da gidebilir.

Enerjisa Üretim’de önceliği halka arzdan ziyade borç azaltma ve temettü ödeyebilen bir şirket oluşturmaya veren Sabancı, yeni girişim sermayesi fonu ile de bu yıl birkaç start-up’a yatırım yapacak.

Pandemi sonrası iş süreçleri ve Sabancı Holding’in önümüzdeki döneme ilişkin stratejisiyle ilgili Reuters ve Bloomberg ile ortak bir söyleşi gerçekleştiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, holdingin önümüzdeki döneme ilişkin stratejik önceliklerinin detaylı şekilde ele alındığı bir planı Ağustos-Eylül aylarında açıklamayı planladıklarını belirtti.

Sabancı’nın sadeleşen portföyünün yenilenmesi gerektiğine işaret eden Alper, “Ama bu yenilenmeyi bildiğimiz, yetkinliğimizin yüksek olduğu alanlarda ve komşu alanlarda yapmamız lazım” dedi ve ekledi:

“Hiç bilmediğimiz bir alanda yatırım yapmak yerine, yetkinliklerimizin olduğu alanlarda büyümeye odaklanıyoruz. Bugüne kadar hiç ilgi alanımızda olmamış bir alana böyle riskli bir dönemde yatırım yapmanın macera olacağını düşünüyoruz. Hep çevremizdeki halkaya bakıyor olacağız.”

Sabancı Holding’in faaliyet gösterdiği temel iş alanları enerji, sanayi, yapı malzemeleri, perakende, banka, finans ve sigortadan oluşuyor.

Sabancı’nın odaklandığı alanlardaki büyümesini dijitalleşme ve start-up’larla da destekleyeceğini belirten Alper, “SPK’dan kurumsal girişim sermayesi fonumuz onaylandı. Bu fonu start- up’larda değerlendirmek için çaba sarfediyoruz. Hemen hemen her gün bir start up ile görüşüyoruz, eleğin üzerinde kalanlarla due dilligence yapıp ilerleyeceğiz. Bu sene içinde muhakkak birkaç start-up yatırımımız olacak” dedi.

KORDSA’DAN AVRUPA’DA SATIN ALMA PLANI

Yurtdışında da arayışlarının sürdüğünü belirten Alper, Kordsa’nın Amerika’daki yapılanmasının neredeyse tamamlandığını ve şirketin şu anda Avrupa’da yapılanma için arayışta olduğunu söyledi. Alper, bunun sıfırdan yatırımdan ziyade, bir satın alma olacağını, Amerika’da sahip oldukları teknolojiyi Avrupa’ya getireceklerini belirtti.

Kordsa, geçtiğimiz iki yılda ABD’de ileri kompozit teknolojileri alanında faaliyet gösteren dört şirket satın almıştı.

BAZI İŞ KOLLARINDA DÖNÜŞÜM YA DA ÇIKIŞ SEÇENEĞİ

Dinamik portföy yönetimi stratejisi çerçevesinde Sabancı’nın önümüzdeki dönemde bazı işlerden çıkabileceğini de ifade eden Alper, “Ana işlerimiz içerisinde bazı işlerimizi ya dönüştüreceğiz stratejimiz çerçevesinde, ya da uygun zamanda uygun exit yapacağız. Ama bu işten illa ki hemen çıkalım gibi bir önyargımız yok” dedi.

Alper, hangi iş kolunda böyle bir adım atılabileceği ile ilgili soru üzerine, “Sadece bizim için değil, tüm dünyada perakende işleri ya farklılaşmak ya da konsolide olmak zorunda. Dolayısıyla perakende düşünülebilecek işlerden biridir. Ama doğru zaman ve şekilde” dedi ve ekledi:

“Perakendedeki bir numaralı önceliğimiz bu şirketlerin dijital dönüşümünün sağlanmasıdır. Ama bu arada tüm perakende işlerinde olduğu gibi bir fırsat çıkarsa bakarız diyoruz. Bu sene içerisinde böyle bir fırsat var mı? Bugün için yok.”

Sabancı Holding’in Teknosa’da stratejik opsiyonların değerlendirilmesi ile ilgili Ceconomy ile 2018 yılında yürütütğü görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

ENERJİSA ÜRETİM’DE ÖNCELİK IPO DEĞİL

Alper, Enerjisa Üretim’de halka arz seçeneği ile ilgili soru üzerine ise, “Önceliğimiz Enerjisa’nın borçlarının yeniden yapılandırılması… İkincisi halka arzdan önce Enerjisa Üretim’i temettü öder hale getirmemiz lazım. Bu iki her iki ortağın da talebi. Bir de Türkiye ve dünya sermaye piyasaları ile ilgili hala endişelerimiz var” dedi ve ekledi:

“Ortağımızla anlaştığımız noktada Enerjisa Enerji’de olduğu gibi burada da yapma olasılığımız var ama öncelik sağlıklı borç yapısı ile üretime devam edebilmesi, sağlıklı temettü öder hale gelmesi. Yani en önceye halka arzı koymuyoruz.”

Alper’in verdiği bilgiye göre, şirketin borç/EBITDA oranı yaklaşık 2 seviyesinde bulunuyor.

Alper, kazandıkları 500 MW’lik rüzgar santrali ihaleleri kapsamında ilk kazmanın 2021’den vurulamayacağını belirtirken; enerjide yeni ihaleler ve sıfırdan yatırımların yanı sıra, fırsat çıkması durumunda halihazırda çalışan santralleri satın alma yoluna da gidebileceklerini belirtti.

Alper’in verdiği bilgiye göre, Sabancı Holding’in Mart sonu itibarıyla 2 milyar lira nakdi bulunuyor. Borç/Ebitda oranı 2.1 seviyesinde

AKBANK

Alper, kamu bankalarının kredilerde güçlü pazar payı kazanmasının ardından Akbank’ın stratejisinin ne olacağı sorusu üzerine ise, “Akbank ülkemizin şu anda ihtiyacı olan kredi konusunda elinden geleni yapıyor. Ama burada batık kredilerin olmuyor olması, kredilerin sağlıklı şekilde gidiyor olması her özel banka gibi bizim de önceliğimiz” diye konuştu.

Yüzde 100 Türk sermayeli tek banka olarak yabancı ortak düşünür müsünüz sorusu üzerine, “Ortaklık konusunda şu ana kadar bize gelmiş bir talep yok. Şu anki yapımızla devam ediyoruz ama fırsatlar çıkarsa her işimizde olduğu gibi burada da bakmak olabilir, şu anda birşey yok” diye konuştu. (REUTERS)