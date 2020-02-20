Sahte ballar ‘devlet izni’yle halka satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sahte bal, sahte pekmez ve sahte peynir üretimini 19 Şubat 2020 itibarıyla ülke genelinde yasakladı. Ancak yönetmeliğe eklenen bir geçici maddeyle, firmaların stoklarında bulunan ve bugüne kadar piyasaya süremedikleri sahte balları bu yılın sonuna kadar halka satabilmeleri için devlet eliyle özel bir hak tanındı.

YÖNETMELİKLE YASAKLANDI

Tarım Bakanlığı, 2011 yılından bu yana uygulanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek sahte bal, sahte pekmez ve sahte peynir üretimini resmen yasakladı. Halk sağlığını tehdit eden ve gerçeklerine göre aşırı ucuz olduğu için özellikle dar gelirli tüketicileri hedef alan bu ürünlerin üretimine yönelik bugüne kadar herhangi bir engel bulunmuyordu. Yeni yönetmeliğe göre, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler 19 Şubat 2020 tarihi itibarıyla artık üretilemeyecek. Ancak yönetmeliğe “uyum zorunluluğu” başlığıyla eklenen geçici maddeyle, bugüne kadar üretilen sahte balların 31 Aralık 2020 tarihine kadar, yani bu yılın sonuna kadar piyasada satılmasına yasal izin verildi. Sahte bal üreticisi firmaları koruyan ve ellerindeki yüklü miktarlardaki sahte balları halka satarak nakit kaynak sağlamalarının önünü açan bu resmi iznin niçin verildiği anlaşılamadı.

Tüketiciler, “Sahte ballar sağlığa zararlı değilse niçin üretimi yasaklandı. Sağlığa zararlı olduğu için üretimi yasaklandıysa tezgahlardaki sahte ballar niçin piyasadan toplanmayıp halkın tüketmesine izin verildi?” sorularına yanıt arıyor.