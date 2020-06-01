Salgın sonrası talep arttı! Bisiklet kredi paketine girdi

Corona virüsü salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya devam ederken kamu bankaları dev bir kredi paketi açıkladı. Buna göre konut, tatil paketi ve araç alımlarında uygun kredi kullandırılacak.

Bunlara ek olarak bisiklet alımında da uygun kredi imkanı sunuluyor. Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların internet sitesinde yayınlanacak. Bisan, Corelli, Salcano, Ümit, Kron, ve Sedona önde gelen yerli bisiklet markaları olarak öne çıkıyor.

SALGINDAN SONRA TALEP ARTTI

Corona virüsünün kalabalık olan yerlerde bulaşma riskinin artması üzerine salgın sonrası bisiklete olan talepte yükselme yaşandı. Vatandaşlar toplu taşımadan uzak durarak bisiklete yöneldi.

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Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bayram Akgül TRT Haber’e yaptığı açıklamada “6 ayı ödemesiz 5 yıla kadar yerli malı bisiklete büyük katkı var. Bu katkı ile bizim de yeni piyasaya sunduğumuz elektrikli bisikletler var. Bunun da ulaşıma entegre olacağını düşünüyoruz” dedi.

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İNGİLTERE’DE TALEP PATLADI

İngiltere de salgından sonra vatandaşlarını bisiklet ve elektrikli scooter gibi kişisel araçlara teşvik ediyor. Hükümet, yeni bisiklet, scooter ve yürüyüş yolları yapmak için 2 milyar pound bütçe ayırdı. Ülkede bu araçlara olan talep de patladı. İngilizler hızlı bir şekilde elektronik bisiklet ve elektrikli scooter edinmeye başladı. Elektrikli scooter’ların yasal statü vermek için yasa çalışmaları öne çekildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından kaçınmalıyız. Bisikletle işe gitmek şu anda çok güzel bir alternatif. Biliyorum, herkes bunu yapamaz. Ancak şu anda trafik çok az olduğu için bisiklet sürmek çok daha keyifli” diye konuştu.