Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

SBK Holding, Kıraça Holding’in ana hissedarlarından Silcolux Investment’a ait tüm hisseleri satın aldı

SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Silcolux Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın aldı. Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding'in %45 payına sahip olacak, İnan Kıraç'ın payı %42.5, Kıraç ailesi ise kalan %12.5 paya sahip olacak.

17:27 -
Haberler Ekonomi
SBK Holding, Kıraça Holding’in ana hissedarlarından Silcolux Investment’a ait tüm hisseleri satın aldı

SBK Holding, Kıraça Holding’in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment’a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın alarak Kıraça Holding’in %45 payına sahip oldu.

Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül’de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding’in ana hissedarı olacak.

Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding’in %45, İnan Kıraç %42.5 payına, Kıraç ailesi ise kalan %12.5 payına sahip olacak.

Kıraça Holding’e açıklama için ulaşılamadı. (REUTERS)

Dolar Lüksemburg
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more