Sektör yerli müşteri ile ayakta kaldı

İhracat ve üretimde ilk 7 ayda iyi bir performans kaybeden sektör, iç pazardaki satışlarını yüzde 12 artırmayı başardı. İhracatta ve üretimde henüz istediği toparlanmayı yakalayamayan sektörün oyuncuları bu iki alanda ise yüzde 9'luk bir küçülme yaşadı.

TEMMUZDA ÇIKIŞ HIZLI OLDU

Sektör, ilk 7 ayda buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 4 ana ürün grubunda 3.6 milyon adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından hazırlanan ve sektörün ilk 7 aylık performansını ortaya koyan verilere göre, haziranda başlayan ivmelenme, temmuzda da devam etti. Ocak-temmuz döneminde 6 ana ürünün üretiminde yüzde 9 küçülen sektör, ihracatta da yüzde 9'luk kayıp yaşadı. Sadece temmuz ayında satışları rekor bir seviyeye taşıyan sektör, yine 6 ana üründe 2019 yılının aynı dönemine kıyasla adet bazında yüzde 58 artış yakaladı. Temmuzda ihracatta da toparlanma yaşayan sektör geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18'lik artış kaydetti. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam beyaz eşya satışları ise 2019 Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında 2.974.388 adede ulaşarak yüzde 28 oranında arttı.

DÜĞÜNLER DOPİNG OLDU

TÜRKBESD Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, ağustos ve eylül ayında da pozitif ivmenin süreceğini belirterek, “Artan hijyen ve evde geçirilen sürenin artması beyaz eşyanın önemini artırdı.Talepte düğün sezonu, düşük faizli kredi ve konut satışlarındaki artışın da etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi.