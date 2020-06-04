Snapchat, Trump’ı önermeyecek

Sosyal medya uygulaması Snapchat, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yaptırım uygulama kararı alan son platform oldu. Twitter'ın, Trump'ın tweet’lerine uyarı etiketleri koymasının ardından Snapchat de ABD Başkanı'nın hesabına bazı kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

BAŞKAN'IN ‘TEHDİT' AÇIKLAMASI NEDEN OLDU



Financial Times'ta yer alan habere göre, bundan sonra Trump'ın hesabı, sanatçı, sporcu, politikacı gibi ünlü kişilerin hesaplarının diğer kullanıcılara önerildiği ‘keşfet' bölümünde yer almayacak.

Snapchat'in sahibi olan Snap Şirketi’nin bir sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Keşfet bölümünde ırksal şiddet ve adaletsizliği körükleyen seslerin yükselmesine izin vermeyeceğiz” yorumunu yaptı. Kararın alınmasına neden olan ise Trump'ın 30 Mayıs'ta, Beyaz Saray önünde protesto yapan göstericileri, “Eğer bariyerleri aşarlarsa hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklar” sözleriyle tehdit etmesi oldu.

TRUMP CEPHESİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Brad Parscale ise bu karar sonrası Snap CEO'su Evan Spigel için ‘radikal' tabirini kullandı. Parscale, “Joe Biden’ı (Demokratlar'ın başkan adayı) tanıtmak ve Başkan Trump'ı önlemek için kurumsal fonu yasa dışı bir şekilde kullanıyor. Snapchat, kullanıcılarının Başkan'ın içeriklerini izlemesinden nefret ediyor ve bunları gizli tutmaya çalışıyor” dedi.



ZUCKERBERG'İN ÜZERİNDEKİ BASKI İYİCE ARTTI



Trump, görüşlerini açıklamak için genelde Twitter'ı kullanmayı tercih ediyordu. Ancak seçim zamanı yaklaştıkça, özellikle gençler arasında daha popüler olan Snapchat uygulaması da politik reklamlar için daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Twitter'dan sonra Snapchat'in de Trump'a karşı harekete geçmesi, bu konuda bir şey yapılmayacağını açıkladığı için kendi şirketinden büyük tepki gören Facebook CEO'su Mark Zuckerberg üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Facebook çalışanları, ilk kez Zuckerberg'e karşı açıkça cephe almış hatta bu nedenle istifa edenler olmuştu.

