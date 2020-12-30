Son dakika… 2021 asgari ücret kararı Resmi Gazete’de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını pazartesi günü gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Evli ve üç çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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