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Son dakika… BDDK’dan kredi kartı taksit sınırı kararı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), corona virüsü sonrası normalleşme süreci kapsamında yeni bir karar aldı. 9 Haziran tarihli karar ile yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.

18:51 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… BDDK’dan kredi kartı taksit sınırı kararı!

Kararın, vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla alındığı belirtildi.

BDDK’nın açıklamasında, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Son güncelleme: 19:14 09.06.2020
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