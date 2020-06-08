Son dakika… Benzin ve motorinde büyük zam beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 5.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.81 TL’den satılıyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 5.31 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.39 TL’den satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.