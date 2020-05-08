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Son dakika… Benzin ve motorine zam beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
10:41 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorine zam beklentisi

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