AYRINTILAR GELİYOR. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorine-zam-beklentisi-2-5801383","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorine-zam-beklentisi-2-5801383","pageType":"yazi","pageIdentifier":5801383,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorine zam beklentisi"});aip('newsArticle', {"identifier":5801383,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorine-zam-beklentisi-2-5801383/","headline":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorine zam beklentisi","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["benzin","son dakika","zam"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Baru0131u015f u00d6zkan","dateCreated":"2020-05-08 10:41:11","datePublished":"2020-05-08 10:41:11","dateModified":"2020-05-08 10:41:11","info":"{"seo_news":"false"}"});