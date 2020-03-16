Son dakika… Benzinde zam beklentisi

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam bekleniyor. 13 Mart’ta benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim gelmişti.

1 Ocak’ta 6,98 TL olan İstanbul’da benzinin litre fiyatı, bugün itibarıyla 5,48 seviyesinde bulunuyor.

1 Ocak’ta 6,56 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı da bugün itibarıyla 5,70 TL’de satılıyor.

Corona virüsü salgınının küresel petrol talebini düşürmesi ve Suudi Arabistan’ın fiyat savaşı başlatarak petrol arzında büyük artışa gitmesi, petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşanmasına neden olmuş durumda. Sene başında 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde yer alıyor.

İLGİLİ HABER Motorinin fiyatı benzini geçti