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Son dakika… Benzine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirim yapıldı.

Sozcu.com.tr
11:29 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya, Ankara’da 5,61 liraya, İzmir’de 5,64 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

son dakika
Son güncelleme: 16:24 13.05.2020
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