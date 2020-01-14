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Son dakika: Cep telefonu satışlarına taksit sınırı

Dün yurt dışı konaklama ve uçak biletinde taksit sınırı altıdan üçe indirilirken bugün de cep telefonu satışlarına da kredi taksit sınırlaması getirildi. Buna göre fiyatı 3.500 TL'nin üstünde olan cep telefonlarına altı yerine en fazla üç taksit yapılabilecek.

08:32 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Cep telefonu satışlarına taksit sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında kredi taksit sayısını altıdan üçe düşürdü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK yönetmeliğine göre, tüketici kredileri ile taşıt, bilgisayar ve tablet alımı amaçlı tüketici kredilerinin taksit sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

3.500 TL’NİN ALTI 12 TAKSİT

Kurul, fiyatı 3,500 TL’nin altında cep telefonlarının satışında uygulanan 12 aylık kredi taksit süresinde de bir değişiklik yapmadı. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Halen; tüketici kredilerinin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120,000 TL’nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ay, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ay, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayla sınırlandırılıyor.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, BDDK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı. (REUTERS)

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Son güncelleme: 08:37 14.01.2020
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