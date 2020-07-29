Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, Mart ayından beri 0-0.25 aralığında olan politika faizini sabit tuttu. Kararla ilgili yapılan açıklamada, corona virüsü salgınının çok ciddi risk oluşturduğu ve ekonomiyi desteklemek için tüm araçların kullanılması gerektiği belirtildi.

Corona salgını seyrinin ABD ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirten Fed, ekonomideki düzelmenin ardından faizlerin çok düşük seviyede tutulacağını belirtti. Kararda ayrıca, repo ve swap hatlarının da 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

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