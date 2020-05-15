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Son dakika: Kaçak geçiş cezası düşürüldü

Devletin işlettiği otoyollarda ödenen kaçak geçiş ücreti cezası düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre "o güzergâhın en uzun mesafesi" esas alınarak uygulanan idari para cezası "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe" göz önüne alınarak tahsil edilecek. Cezadan muaf tutulma uygulaması ise resmi olarak 7 günden 15 güne çıkarıldı.

09:06 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Kaçak geçiş cezası düşürüldü

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile karayollarında ücret ödemeden geçenlere uygulanacak idari para cezası düşürüldü.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, daha önce bu yollardan ücret ödemeden geçenlere “o güzergâhın en uzun mesafesi” esas alınarak uygulanan idari para cezası “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe” göz önüne alınarak tahsil edilecek.

Değişiklikle ayrıca, ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen yedi gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerin, bu cezadan muaf tutulması uygulamasında ödeme süresi de 15 güne çıkarıldı.

Belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için söz konusu 15 günlük süre beklenmeyecek. (REUTERS)

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Son güncelleme: 09:17 15.05.2020
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