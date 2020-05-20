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Son dakika: Katar ile swap kapasitesi artırıldı

Katar ile Türkiye'nin swap (döviz takası) anlaşması tutarı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarıldı. Bir süredir Türkiye'nin İngiltere, Çin, Katar ve Japonya ile döviz takası anlaşması görüşmeleri yaptığı biliniyordu. Swap anlaşması haberlerinin dün ortaya çıkmasıyla birlikte gerileyen kur anlaşmanın ilanıyla birlikte kayda değer bir hareket içine girmedi.

Sozcu.com.tr
09:05 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Katar ile swap kapasitesi artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması revize edildi. Hattın kapasitesi 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”

Swap anlaşması haberlerinin dün ortaya çıkmasıyla birlikte gerileyen kur anlaşmanın ilanıyla birlikte kayda değer bir hareket içine girmedi.

ABD Dolar Katar Merkez Bankası para son dakika Türkiye
Son güncelleme: 09:23 20.05.2020
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