Son dakika: Katar ile swap kapasitesi artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması revize edildi. Hattın kapasitesi 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’nden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali’ne yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”



Swap anlaşması haberlerinin dün ortaya çıkmasıyla birlikte gerileyen kur anlaşmanın ilanıyla birlikte kayda değer bir hareket içine girmedi.