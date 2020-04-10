Sosyal yardım paraları yatırıldı mı? 1000 TL sosyal yardımda 3. faz için başvuru nasıl yapılır?

Sosyal yardım ödemeleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Ülkenin en alt gelir grubuna ulaşmayı hedefledikleri ve 1000 TL’lik sosyal yardımın 1. faz ödemelerinin yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, 2 ve 3. faz ödemeleri hakkındaki bilgileri de paylaştı. 1000 liralık sosyal yardım ödemelerinde sadece 3. faz için başvuru gerekecek. E-Devlet sisteminden yapılacak sosyal yardım başvurularının detayları haberimizde…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNDE SON DURUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna duyurduğu ve koronavirüsle mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000'er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Selçuk; “Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek.” diye konuştu.

“3. Faz Sosyal Yardım İçin Başvurular İleri Bir Tarihte, e-Devlet Üzerinden Yapılacak”

Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er TL destekte bulunacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk; “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

“Sosyal Destek Programının İkinci Fazı İçin Kriterler Belirleniyor”

Bakan Selçuk, koronavirüsün vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkisini, yükünü azaltmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1’inci fazda, özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000’er lirayı teslim ettik.

2’inci fazda da yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda vatandaşlarımıza 1000’er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. İstiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın.”

Desteklere ilişkin Bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacağını aktaran Bakan Selçuk, vatandaşlardan başka duyurulara, WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini istedi.

Faz 1 ve 2 için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, faz 3’ün ise talep bazlı olacağını vurguladı.