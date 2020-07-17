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SPK’dan flaş borsa cezaları

Takipçilerine ellerindeki hisseleri satmama tavsiyesi verdikten sonra hisselerini satan @derinhisse Twitter hesabına bir ceza daha kesilirken başka bir şahsa da ‘piyasa bozucu işlemler’ gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2.5 milyon TL para cezası kesildi.

Sozcu.com.tr
11:37 -
Haberler Ekonomi
SPK’dan flaş borsa cezaları

Dün akşam saatlerinde yayınlanan Sermaye Piyasası Bülteni'ne (SPK) göre kurumun verdiği yeni idari para cezaları belli oldu.

Buna göre kurum daha önce farklı bir hisseyle ilgili Twitter takipçilerine ‘tut tavsiyesi' (satma) veren @derinhisse isimli Twitter kullanıcısının bu tavsiyenin ardından kendi sahip olduğu hisseleri sattığı gerekçesiyle 1 milyon 175 bin 29 TL para cezası kesmişti.

Hesabın sahibi Önder Tavukçuoğlu'na dün de yine takipçilerine hisseleri elinde tutma tavsiyesi verdikten sonra kendi hisselerini sattığı gerekçesiyle 1 milyon 175 bin 29 TL para cezası kesildi.

Mehmet Halil Şahin isimli şahsa da ‘piyasa bozucu işlemler' gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2.5 milyon TL para cezası kesildi.

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