Stokluyoruz

İlk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından, market raflarına koşan vatandaş, temel gıda ve koruma ürünlerine yönelik alışverişlerine tam gaz devam ediyor. Geçen bir haftalık sürede vatandaşın talebi, makarnada 4 katına, unda 5 katına, pirinç ve bakliyatta 4 katına, sirkede ise 5 katına çıktı.

Bazı market zincirlerinde toplam satışlarda adet olarak yüzde 35'lerde olan artış, gıda kategorisinde yüzde 50'ye ulaşırken, sıvı sabun, kolonya bakliyat, makarna ve konserve ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı. Sektör temsilcileri ise oluşan talebi karşılamak için alternatif tedarik kanallarına yöneldiklerini aktarırken, stoklarda herhangi bir sorun olmadığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini dile getirdi.

ÖNCE HİJYEN

Türkiye'de vakanın görüldüğü ilk andan itibaren mağazalarda özellikle hijyen ve gıda gibi temel ürün gruplarında büyük talep artışları yaşandığını aktaran Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, satışlarda hijyen ürünleri, kolonya, kuru gıda ve bakliyat ürünlerinin öne çıktığını açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre tüketicilerin satın alma kararlarının değiştiğini vurgulayan Minialai şunları söyledi:

TÜKETİCİDE PANİK VAR

“Talebin, makarnada 4 katına, unda 5 katına, pirinç ve bakliyatta 4 katına, kullan-at ürünler kategorisinde 3 katına, sirkede ise 5 katına çıktığını görüyoruz. Özellikle temel gıda ve hijyen ürünlerinde stoklarımızı artırdık. Metro olarak fiyat spekülasyonları ile mücadele etmek için geçen hafta bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmama kararı aldık. Ayrıca bazı ürün gruplarına tüm müşterilerimizin erişebilmesi için alım sınırlaması getirdik.”

Tüketici tarafında büyük bir panik gözlemlediklerini ve bu durumun rafların çok hızlı bir şekilde boşalmasına neden olduğunu aktaran Minialai, “Özellikle tüketicilerin ürünlerin tükeneceğini düşünerek tedirgin olmamasını, yeterli stokumuzun olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yaşanan tedirginlik neticesinde, gün içerisinde boşalan raflara rastlamak mümkün olabilir ancak 24 saat içinde raflarımızı tekrar dolu hale getiriyoruz. Tüm bu panik elbette bir taraftan tedarik zincirinde ve üreticilerde de bir baskı yaratıyor” bilgisini verdi.

Vatandaşların en çok satın aldığı 5 ürün

– Sıvı sabunlar

– Kolonya ve gül suyu

– Kuru bakliyatlar

– Makarna

– Deniz ürünleri konservesi

GIDA SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTTI

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem market hem de online satışlarında kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

“52 ilde, 9 depomuzda ve 630 mağazamızdaki reyonlarımızda özellikle Carrefour marka bakliyat, süt, tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünler ile birlikte ve taze gıda ürünlerimizin tedarikine kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Carrefoursa olarak tedarik zincirinde yaşanabilecek her türlü durumu göz önüne alarak ürünlerin asıl tedarik yerlerinin yanında, alternatif tedarik bölgelerini de belirleyip planlamalarımızı yapmaya başladık” bilgisini veren Kartallıoğlu, geriye dönük bir haftalık süreçte toplam satışlarda adet bazında yüzde 35, gıda kategorisinde ise yüzde 50'lik artış yaşadıklarını açıkladı.

Kartallıoğlu, ürün bazında ise süt ve süt ürünlerinde yüzde 42, şarküteride yüzde 33, balıkta yüzde 29, meyve sebzede yüzde 30, kasap ürünlerinde yüzde 34'lük artış yaşadıklarını belirtti.