Tarım ekonominin lokomotifi olmalı

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, TBMM'de Adana çiftçisinin ve tarım sektörünün yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Meclis'te görüşülen Tarım Kanunu değişikliği hakkında da konuşan Sümer, “Tütünü, pamuğu, şeker pancarını kendi memleketinde yabancı hale getirdiniz” dedi.

Adanalı üreticilerin yıllardır sorunlarının çözülmesini beklediğini vurgulayan Sümer, “Fakat iktidardan çiftçimizi tatmin edecek, tarımı canlandıracak bir hamle gelmiyor. Tarımı yeniden ekonominin lokomotifi haline getirmek için tarım sektörünün sorunları tek tek incelenerek çözüm üretilmelidir” dedi. İktidarın tarıma bakış açısını değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

TARLADA İZİ YOK

“Yatırım ve destekleme alanlarının başına tarım gelmediği sürece bunun ekonomiye yansımasını hep birlikte yaşayacağız. ‘Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' derlerdi. İktidarın tarlada izi yok. 5 milyon hektardan fazla tarım arazisi ekilemiyor. Topraklarımız dururken Sudan'da tarım arazisi kiralayan iktidar, milletin efendisi köylüye hesap vermeye mecbur.”

ACİL REFORM LAZIM

Verimli topraklarına rağmen Türkiye'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle saman ithal eder hale geldiğini belirten Orhan Sümer, “Ayçiçeğini Rusya'dan, arpayı Ukrayna'dan, buğdayı Amerika'dan, mercimeği Kanada'dan, nohutu Meksika'dan ithal ediyorsak acil tarım reformuna ihtiyacımız var” dedi.

Pancar alım fiyatına tepki:

DAĞ FARE DOĞURDU

Üreticilerin haftalardır beklediği pancar alım fiyatını Türkşeker, 16 polar şeker için 336 TL olarak belirledi. Fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını belirten Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, “Dağ fare doğurdu. Çiftçinin girdi maliyeti yüzde 30'un üzerinde artmışken yüzde 12'lik zam yapıldı. Türkşeker bile bu fiyatı açıklarken utanmıştır” dedi.

Üreticilerin haftalardır beklediği pancar alım fiyatını Türkşeker, 16 polar şeker için 336 TL olarak belirledi. Fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını belirten Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, “Dağ fare doğurdu. Çiftçinin girdi maliyeti yüzde 30'un üzerinde artmışken yüzde 12'lik zam yapıldı. Türkşeker bile bu fiyatı açıklarken utanmıştır” dedi. Müslüm EVCİ/KONYA