The New York Times: İstanbul Türklere kapalı, yabancıya açık

Türkiye'de hükümetin salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygularken, yabancı turistleri bu kısıtlamadan muaf tutmasını Amerikan The New York Times gazetesi de sayfalarına taşıdı.

“İstanbul kapanıyor ama turist değilseniz” başlıklı haberde, 6 Kasım Pazar günü Topkapı Sarayı'nı ve Galata Kulesi'ni ziyaret eden yabancı turistlerin fotoğrafları yer aldı.

AVRUPA TURİSTE DE KAPALI

“Covid-19 vaka sayıları hızla artmasına rağmen, hafta sonundaki sokağa çıkma yasağı kentte serbestçe gezinen yabancı ziyaretçilere uygulanmıyor,” ifadelerine yer verilen haberde, sıkı kapanma önlemleri nedeniyle Roma, Paris ve Londra gibi kentlerin sokaklarının boşaldığı, Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığında turistlerin muaf tutulmadığı vurgulandı.

Haberde, kimlik ve pasaport kontrolü yapan polislerin, yabancı turistlerle birlikte izinli işçiler dışındaki kişilere 3150 TL (yaklaşık 400 dolar) ceza kestiği aktarıldı.

AMERİKALI SEVGİLİSİYLE İSTANBUL’DA BULUŞTU

Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nı serbestçe gezebilen turistlerin Sultanahmet'te restoranların kapalı bölümlerinde bile yemek yiyebildiğini aktaran NYT, Amerikalı erkek arkadaşıyla buluşmak üzere İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Britanyalı müzisyen Erin Lockhart'ın şu sözlerine yer verdi:

“Bu günlerde seyahat ettiğiniz için neredeyse cezalandırılmanız bekleniyor ama burada dünyanın en güzel ve en büyüleyici kentlerinden birine erişebiliyoruz.”

Lockhart, seyahat sonrası karantina uygulanmayan ve direkt uçuş bulunan az sayıda kentten biri olduğu için İstanbul'u tercih ettiklerini belirtti.

ÇOĞU RUSYA VE ORTA DOĞU’DAN

Haziranda yabancı turistlere tekrar kapılarını açan Türkiye'nin corona virüsü testi ya da karantina istemediğini hatırlatan NYT, sadece hava limanlarında ateş ölçümü ve sağlık taraması yapıldığını, covid-19 semptomu tespit edilen kişilerin hastaneye götürüldüğünü yazdı.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin geçen sene 45 milyon olan turist sayısının bu yıl 15 milyona, turizm gelirlerinin de 35 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

Haberde, geçen hafta sonu İstanbul'u ziyaret eden yabancı turistlerin çoğunun Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden olduğu, Avrupa ve Amerika'dan da ziyaretçilerin bulunduğu belirtilirken, 53 yaşındaki İspanyol turist Ana Nicolas'ın şu sözlerine yer verildi:

“Hayat bir yıl daha evde kalmak için çok kısa.”

İspanya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı hatırlatılan habere Nicolas'ın şu sözleriyle devam edildi:

“Çok uzun süre kafese kapatılmış hayvanlar gibi hissettik ve kaçıp farklı bir kültüre sahip yeni bir yer görmek istedik.”

“VIP GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Haberde görüşlerine yer verilen bir diğer kişi, Almanya'dan bir arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gelen 48 yaşındaki Fransız analist Marc Heroux oldu:

“Sergileri kalabalıklar olmadan görmek harika. Çok önemli kişi (VIP) gibi hissediyorsunuz.”

İstanbul'a eşiyle birlikte Rusya'dan gelen Denis Kalachinov, kapalı gibi görünen mekanlara da girebildiklerini dile getirdi.

“VİRÜSE YAYMALARINA YEŞİL IŞIK”

Garson olarak çalışırken yeni kapanma önlemleriyle işini kaybeden 26 yaşındaki Tülin Polat ise “Turistlerin ülkemi ziyaret etmesi güzel ama hastaneler doluyken ve insanlar ölüyorken macera için uygun zaman değil. Turistlerin test olmadan ülkeye kabul edilmesi, durumu daha da kötüleştiriyor” sözleriyle durumu eleştirdi.

Polat, “Bize evde kalmamız söyleniyor ancak turistlere dışarı çıkıp kenti keşfedin diyoruz. Aslında onlara virüsü yaymaları için yeşil ışık yakıyoruz” dedi.