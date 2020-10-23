THY Airbus’la anlaştı, siparişler yeniden planlanacak

Tarihinin en ağır krizini yaşayan havacılık sektöründe tüm havayolu şirketleri ayakta kalabilmenin yollarını arıyor.

Tüm dünyada başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke havayolu şirketlerine doğrudan nakit desteği yaptığı destek Türkiye'de henüz gerçekleşmedi.

Zor bir döneme girdiği konusunda tüm otoritelerin hemfikir olduğu THY de bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kısmi önlemlerden birini hayata geçirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, THY Airbus'la anlaşarak bazı uçak teslimlerini yeniden planladı. KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

* Türk Hava Yolları, filo planlarını gözden geçirmiş ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planlamıştır.

* Aynı zamanda, Türk Hava Yolları’nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişler, havayolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır.

* Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır.

İLK AIRBUS'I DÜN TESLİM ALMIŞTI

Türk Hava Yolları, ilk Airbus A350 yolcu uçağını dün teslim almıştı. THY'nin 25'i kesin 5 opsiyon toplam 30 adet Airbus A350 siparişinin çoğunun iptal edileceği konuşuluyor. THY'nin Boeing ile de görüşmeleri sürüyor.