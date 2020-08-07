THY pilotu taksici oldu

Türk Hava Yolları'ndaki pilotundan, kabin ekibine, yer hizmetlerinden teknik personele kadar iştiraklerle yaklaşık 65 bin personel pandemi ile maaşların ciddi oranda düşmesiyle zor günler geçiriyor. Dünyada birçok önemli havayolu şirketi pandemi döneminde personel politikasını belirledi. Ancak geçtiğimiz ay Avrupa'da en çok uçuş yapan THY'de durum hâlâ belirsizliğini koruyor.

THY yönetimi, Lufthansa ile ortak olduğu ve ağırlıklı olarak Almanların yönetimindeki SunExpress Havayolu'nda çalışanlara ne kadar maaş vereceğini çok kısa sürede tespit etti. Ancak 65 bin personelin maaş ve çalışma koşullarıyla ilgili durumu 5 aydır netleştiremedi.

Yetkili sendika Hava-İş'le nisan ayında başlayan görüşmeler bir türlü sonuçlandırılamadı. En son bayramdan iki gün önce THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Hava-İş Başkanı Ali Kemal Tatlıbal gece yarısı bir araya geldi. THY maaşlarda kokpit için yüzde 50, kabin personeli için yüzde 35, yer personeli için ise yüzde 30 kesinti teklif etti. Ertesi gün yine anlaşılamadığı açıklandı. THY Yönetimi, “Sendika, 2021'de normale dönme garantisi istedi, veremeyiz” diyerek kendini savundu.

DÖRTTE BİRİNİ ÖDÜYOR

Belirsizliğin yetkili sendika Hava-İş'ten kaynaklandığını kaydeden HAVASEN Başkanı Kaptan Pilot Seçim Seçkin Koçak, “Süreç tamamıyla THY yöneticilerinin kontrolünde gidiyor. Hava-İş, bugüne kadar bağlı olduğu Türk-İş'i devreye sokarak bir anlaşma yapmalıydı. THY, basit bir hesap yaptı. “Kısa Çalışma Ödeneği” (KÇÖ) ile işi götürmeye çalışıyor. Çünkü bu sayede en iyi şartlarda yapacağı anlaşmanın bile en fazla dörtte birini ödüyor. Bu süreci “KÇÖ bitene kadar götürecekler” diye konuştu.

KİMSE SESİNİ ÇIKARAMIYOR

AKP iktidarı 2012 yılında havacılıkta grevi yasakladı. THY'de çalışanlar sesini çıkarmaktan korkuyor. İsim vermeden SÖZCÜ'ye konuşan THY çalışanları şunları söyledi:

“Pandemi bizim yüzümüzden olmadı ki. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ev borcu, araba borcu olan var. Ayda 17 bin TL kredi ödeyenler var. Çocuklarını özel okuldan alan çok pilot var. Hatta yeni ikinci kaptan bir arkadaşımız da borçları yüzünden taksiciliğe başladı. Tüm operasyon pilotların, tekniğin, kabinin, yer hizmetlerinin özverisiyle ilerliyor. Her şey kitabına uygun yapılsa personel sayısının iki katına çıkması gerekir.”

MAAŞLARI KESİLEN 900 PİLOT ADAYI DA ZOR DURUMDA

THY Akademi'deki 900 pilot aday şu an 3900 TL KÇÖ alıyor. Bu adaylar 140 bin Euro borca imza attı. İnsan Kaynakları en erken 2024'te mezun olabileceklerini açıkladı.

SENDİKAYA GİDEN PİLOTA UÇUŞ KESME CEZASI

Yaklaşık 100 kişilik bir grup pilot, bayram öncesi anlaşmaya varıldı haberlerinin duyulmasının ardından Hava-İş Sendikası'na giderek Başkan Ali Kemal Tatlıbal'ı uyardı. Zira Başkan, “Sizin kabul etmediğiniz hiçbir anlaşmaya imza atmayacağım” diyerek bir taahhütte bulunmuştu.

THY yönetimi, bu ziyarete öncülük eden 10'un üzerinde kıdemli kaptan pilota gönderdiği maille “Uçuş Durdurma Cezası” verdi. HAVASEN bunu, tüm işçilere gözdağı olarak değerlendirdi. Hava-İş ise, “Yanlışlarını çalışanın cebindeki paraya göz dikerek düzeltmeye çalışan işvereni, hukuksuz uygulamalarına son vermeye davet ediyoruz” dedi.