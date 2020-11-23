Tinder, OkCupid, Bumble… İşte pandemide çevrimiçi çöpçatanlığın bilançosu

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha fazla kişi arkadaşlık ya da başka bir ifadeyle “çöpçatanlık” uygulamalarını kullanarak tanışıyor. Birçok şeyle birlikte arkadaş ve flört bulma biçimleri de dijitalleşiyor.

Dünya genelinde arkadaşlık uygulamalarını kullanan kişilerin sayısı artarken, bu uygulamaların sahibi şirketlerin değeri de hızla artıyor.

Söz konusu artışı, dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi de durduramadı.

BUMBLE: 100 MİLYON KULLANICI, 300 MİLYON DOLAR GELİR

Bu uygulamalardan biri olan Bumble’ın 2021’nin ilk çeyreğinde halka arz edilmesi, yani borsaya açılması bekleniyor.

Bloomberg’ün konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, halka arz için şirket, ABD’li dev bankalar Goldman Sachs ve Citigroup ile birlikte çalışacak.

Kullanıcı sayısı 100 milyona yaklaştığı tahmin edilen Bumble’ın 2020 yılı gelirinin de 300 milyon doları bulması bekleniyor.

Uygulamayı kullanan kişi sayısı ve şirketin geliri, her yıl katlanarak artıyor.

DEĞERİ 8 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Çoğunluk hissesi geçen yıl ABD’li özel sermaye şirketi Blackstone Group tarafından 3 milyar dolarlık değerlemeyle alınan Bumble, halka arz sürecinde bir diğer ABD’li dev banka Morgan Stanley’den de danışmanlık hizmeti alıyor.

2019’da 240 milyon dolar gelir elde eden Bumble’ın 6 ile 8 milyar dolar arası bir piyasa değeriyle halka arz edilebileceği belirtiliyor.

Bir diğer çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın kurucularından olan Whitney Wolfe Herd tarafından 2014 yılında kurulan Bumble, Tinder ile davalık olmuştu.

TINDER’IN ÇATI ŞİRKETİNİN PİYASA DEĞERİ 35 MİLYAR DOLAR

Birçok sektörde olduğu gibi arkadaşlık uygulamalarında da tekelleşme var.

Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish ve OurTime uygulamalarının tamamı, 1995 yılında ABD'nin Dallas kentinde kurulan Match Group bünyesinde bulunuyor.

Hisseleri ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören Match Group piyasa değeri yaklaşık 35 milyar dolar seviyesinde yer alıyor ve grubun en gözde uygulaması Tinder.

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Türk şirketlerin en değerlilerinin piyasa değeri şu an 6-7 milyar doları geçmiyor.

GELİRLERİN YÜZDE 98’İ PARALI ÜYELİKLERDEN

Match Group'ın gelirleri, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 18 artışla 639,8 milyon dolara yükseldi.

639,8 milyon dolarlık gelirin 628,3 milyon dolarlık bölümünü, paralı üyeliklerden elde edilen “doğrudan gelirler” oluşturdu. Gelirin 11,5 milyon dolarlık kısmını ise reklamlardan elde edilen “dolaylı gelirler” oluşturdu.

Grup bünyesindeki uygulamaları paralı üyelik satın alarak kullanan kişi sayısı üçüncü çeyrekte yüzde 12 artışla günlük ortalama 10 milyon 796 bin kişiye ulaştı. Bu kişilerden günlük 62 dolar/centlik gelir elde edildi.

PARALI ÜYELERİN YÜZDE 61’İ TINDER’DAN

10,8 milyon kişinin 6,6 milyonu Tinder'ın paralı üyelik satın alan kullanıcıları oldu. Tinder'dan elde edilen doğrudan gelir bu dönemde yüzde 15 arttı. Tinder'in paralı üyelik satın almış günlük kullanıcı sayısı bu dönemde yüzde 16 artış gösterdi.

Pademiye rağmen Match Group'un 9 aylık geliri de, geçen yıla kıyasla yüzde 16 artışla 1 milyar 740 milyon dolara yükseldi. Gelirin yüzde 98'i paralı üyeliklerden elde edilen doğrudan gelirler oldu.

2020'nin 9 aylık döneminde günlük ortalama paralı üyelikli kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 10 milyon 259 bine yükseldi.

TİNDER EKİMDE GOOGLE PLAY'DAN 2,3 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

Tinder dahil Match Group bünyesindeki uygulamaların toplam kullanıcı sayısı verileri bilançolarında yer almıyor. Ancak Statista.com'un derlediği verilere göre, Google Play'da ekim ayında Tinder uygulaması 2 milyon 293 bin kez indirildi. Apple Store'daki indirilme sayıları bu rakama dahil değil.

Tinder'ı 1,8 milyon indirilme sayısıyla Badoo takip ediyor. Bumble 588 binle üçüncü.